Gigantul german SAP își extinde birourile din Timișoara. Compania are peste 1.200 de angajați în România

Compania germană de software SAP, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții informatice pentru companii la nivel mondial, și-a extins sediul din Timișoara cu peste 1.500 de metri pătrați, pe fondul creșterii echipei locale. SAP România are peste 1.200 de angajați în București, Cluj-Napoca și Timișoara, dintre care peste 300 lucrează în orașul de pe Bega.

Extinderea a fost realizată prin amenajarea unui etaj suplimentar în campusul în care SAP își desfășura deja activitatea în Timișoara. Compania spune că decizia a fost determinată de creșterea numărului de angajați din ultimii ani și de gradul ridicat de ocupare a spațiilor existente.

Noul etaj are o suprafață de 1.530 de metri pătrați, iar sediul SAP din Timișoara ajunge astfel la 3.474 de metri pătrați și o capacitate de 282 de posturi de lucru, față de 162 anterior.

Spațiul suplimentar include 120 de birouri, 14 săli de ședință de diferite dimensiuni, o sală pentru sesiuni de design thinking, un Work Café, zone de relaxare și un spațiu destinat copiilor.

Proiectul a fost inițiat în ianuarie 2026, iar lucrările de amenajare s-au desfășurat în perioada aprilie-iulie. Noul spațiu a devenit operațional pe 3 august, iar inaugurarea oficială a avut loc pe 20 octombrie 2026.

„Timișoara reprezintă un centru important pentru activitatea SAP în România, cu o echipă care în ultimii ani s-a dezvoltat constant, iar extinderea biroului vine ca un răspuns firesc la această evoluție. Ne dorim să le oferim colegilor un mediu de lucru adaptat nevoilor lor, care să faciliteze colaborarea și schimbul de idei”, a declarat Diana David, Managing Director SAP România.

Ce activități desfășoară SAP la Timișoara

În sediul din Timișoara lucrează echipe specializate în dezvoltarea platformelor de inteligență artificială pentru afaceri (Business AI), dezvoltarea de produse software pentru diferite industrii, operațiuni cloud și servicii de consultanță.

Printre domeniile deservite se numără și industria auto, unul dintre sectoarele economice importante pentru regiunea Timișoarei.

„Diversitatea competențelor reunite în Timișoara și colaborarea dintre echipe reprezintă o parte importantă a contribuției noastre la activitatea SAP la nivel regional și global”, a declarat Dan Beșleagă, membru al conducerii SAP România și Head of Business Technology Platform Global Delivery Hub.

SAP România găzduiește una dintre cele mai importante echipe de Service Delivery ale grupului din Europa de Est, care furnizează servicii și expertiză tehnologică pentru proiecte internaționale.

La nivel național, compania are peste 700 de clienți activi, de la întreprinderi mici și mijlocii până la organizații mari, pentru care furnizează soluții de digitalizare a activităților.

SAP colaborează și cu mai multe universități din România pentru pregătirea viitorilor specialiști IT. Printre parteneri se numără Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Ioan Slavici” din Timișoara, Politehnica București și Academia de Studii Economice din București.

SAP este o companie germană de tehnologie, cu o istorie de peste 50 de ani, specializată în dezvoltarea aplicațiilor software prin care organizațiile își gestionează operațiunile, de la finanțe, achiziții și resurse umane până la producție și lanțuri de aprovizionare. Grupul este listat la bursă, inclusiv la New York, sub simbolul SAP.