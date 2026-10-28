GDPR 2026: Un cabinet stomatologic a fost amendat cu mii de EUR fiindcă nu a dat toate informațiile cerute de statul român

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat o clinică stomatologică din România cu 5.000 EUR, în baza Regulamentului GDPR.
ANSPDCP a finalizat în luna octombrie 2026 o investigație la SC Hayat Medical & Dental SRL, după ce o persoană a reclamat încălcări ale legislației privind protecția datelor personale.
„În cadrul investigației efectuate, a rezultat că operatorul nu a furnizat toate informațiile necesare solicitate de Autoritatea Națională de Supraveghere în exercitarea competențelor sale de investigare stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 83 alin. (5) lit. e) raportate la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 679/2016”, spune ANSPDCP.
ANSPDCP precizează că firma a prelucrat fără temei legal datele cu caracter personal ale unor pacienți fără respectarea principiului „legalitate, echitate şi transparenţă” stabilit de Regulamentul (UE) 2016/679, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016. Astfel, au fost accesate și divulgate date ale unor pacienți, inclusiv numele, prenumele și numerele de telefon.
Ca atare, firma a fost sancționată cu:
- amendă în cuantum de 10.700 lei (echivalentul a 2000 EUR) pentru încălcarea dispozițiilor art. 83 alin. (5) lit. e) coroborat cu art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE).
- amendă în cuantum de 16.050 lei (echivalentul a 3000 EUR) pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE).
„Circumstanțele cazului prezintă un nivel de gravitate care impune aplicarea unei sancțiuni cu amendă împotriva operatorului, raportat la criteriile de individualizare a amenzilor prevăzute la art. 83 din Regulamentul (UE) 679/2016”, mai spune ANSPDCP.