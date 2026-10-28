GDPR 2026: Un cabinet stomatologic a fost amendat cu mii de EUR fiindcă nu a dat toate informațiile cerute de statul român

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat o clinică stomatologică din România cu 5.000 EUR, în baza Regulamentului GDPR.

ANSPDCP a finalizat în luna octombrie 2026 o investigație la SC Hayat Medical & Dental SRL, după ce o persoană a reclamat încălcări ale legislației privind protecția datelor personale.

„În cadrul investigației efectuate, a rezultat că operatorul nu a furnizat toate informațiile necesare solicitate de Autoritatea Națională de Supraveghere în exercitarea competențelor sale de investigare stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 83 alin. (5) lit. e) raportate la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 679/2016”, spune ANSPDCP.

ANSPDCP precizează că firma a prelucrat fără temei legal datele cu caracter personal ale unor pacienți fără respectarea principiului „legalitate, echitate şi transparenţă” stabilit de Regulamentul (UE) 2016/679, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016. Astfel, au fost accesate și divulgate date ale unor pacienți, inclusiv numele, prenumele și numerele de telefon.

Ca atare, firma a fost sancționată cu:

amendă în cuantum de 10.700 lei (echivalentul a 2000 EUR) pentru încălcarea dispozițiilor art. 83 alin. (5) lit. e) coroborat cu art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE).

amendă în cuantum de 16.050 lei (echivalentul a 3000 EUR) pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE).

„Circumstanțele cazului prezintă un nivel de gravitate care impune aplicarea unei sancțiuni cu amendă împotriva operatorului, raportat la criteriile de individualizare a amenzilor prevăzute la art. 83 din Regulamentul (UE) 679/2016”, mai spune ANSPDCP.