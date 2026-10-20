Firma prin care Sacha Dragic de la Superbet face investiții în diverse afaceri are un nou președinte

Hellen’s Rock, compania de investiții a antreprenorului Sacha Dragic, fondatorul Superbet, l-a numit pe Jurica Novak (FOTO) în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Acesta a ocupat timp de peste 20 de ani funcții de conducere în cadrul firmei internaționale de consultanță McKinsey & Company, inclusiv în România.

Hellen’s Rock, structura prin care Sacha Dragic își administrează investițiile în diferite companii, deține un portofoliu diversificat de active în valoare de peste 1 miliard de euro, în domenii precum tehnologia, divertismentul și afacerile emergente.

Jurica Novak preia conducerea Consiliului de Administrație al Hellen’s Rock, cu responsabilități care se extind asupra DCraig și a celorlalte investiții din cadrul family office-ului antreprenorului.

Totodată, Novak va deveni observator în Consiliul de Administrație al Super Technologies, grupul din care face parte și Superbet, susținut de fondul american de investiții Blackstone.

În noua funcție, Novak va coordona activitatea de guvernanță a Hellen’s Rock, va fi principalul consilier strategic al lui Sacha Dragic și va colabora cu echipele de conducere ale companiilor din portofoliu.

Cine este Jurica Novak, noul președinte Hellen’s Rock

Jurica Novak are o experiență de peste două decenii în cadrul McKinsey & Company, una dintre cele mai mari firme de consultanță strategică din lume.

În această perioadă, a ocupat mai multe funcții de conducere, printre care cea de Managing Partner al grupului de birouri McKinsey din Europa Centrală, precum și de Managing Partner al birourilor din București, Zagreb și Belgrad.

De asemenea, a condus diviziile de Instituții Financiare și de Risc ale McKinsey în Europa Centrală și de Est.

Cel mai recent, Novak a fost Global Leader al McKinsey Innovation and Technology, poziție din care a coordonat activitatea globală de consultanță pentru dezvoltarea și transformarea companiilor prin tehnologie.

De-a lungul carierei, acesta a consiliat conducerile unor bănci, companii și instituții în domenii precum strategia de afaceri, alocarea capitalului și reorganizarea operațiunilor.

„Am construit Hellen’s Rock pe o convingere simplă: capitalul gestionat cu răbdare, leadershipul puternic și perspectiva strategică generează valoare care se multiplică de-a lungul timpului. Echipele noastre de investiții și liderii companiilor din portofoliu au construit ceva remarcabil, iar rolul lui Jurica este să adauge profunzime strategică la nivelul guvernanței, să ne provoace și să ne rafineze gândirea, pregătindu-ne pentru următoarea etapă de creștere”, a declarat Sacha Dragic.

La rândul său, Jurica Novak a afirmat că intenționează să sprijine dezvoltarea pe termen lung a companiilor în care investește Hellen’s Rock.

„Ceea ce m-a atras este claritatea scopului din spatele acestui demers – angajamentul de a construi companii durabile într-o regiune în care cele mai bune oportunități încă nu au fost valorificate”, a declarat Novak.

Hellen’s Rock administrează investiții de peste 1 miliard de euro

Hellen’s Rock este structura de tip family office fondată de Sacha Dragic pentru administrarea investițiilor sale.

Un family office este o structură privată care gestionează patrimoniul și investițiile unei persoane sau familii, inclusiv participațiile deținute în diferite companii.

Potrivit datelor comunicate de Hellen’s Rock, portofoliul administrat depășește 1 miliard de euro și include investiții în tehnologie, divertisment, servicii financiare și alte modele de afaceri cu potențial de creștere.

Structura cuprinde și divizia de investiții de capital de risc D Moonshots, care finanțează și sprijină startup-uri și antreprenori aflați în etape incipiente de dezvoltare, din Europa și de pe alte piețe internaționale.

Sacha Dragic este și cofondator al Super Technologies, grupul internațional de tehnologie și divertisment din care face parte operatorul de pariuri Superbet și care deține branduri prezente în Europa și America Latină.

Grupul beneficiază de susținerea Blackstone, unul dintre cei mai mari administratori de active alternative la nivel mondial.

Prin noua numire, Jurica Novak va avea atribuții atât în coordonarea strategică a investițiilor Hellen’s Rock, cât și în supravegherea dezvoltării Super Technologies, prin poziția sa de observator în Consiliul de Administrație al grupului.