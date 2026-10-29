O firmă de investiții în tehnologii spațiale lansează un program pentru startup-uri. Finanțări de 150.000 dolari

Seraphim, o firmă britanică de investiții în companii SpaceTech (tehnologii spațiale), lansează Seraphim Space Academy, un program pe termen lung de susținere a startup-urilor early-stage, prin care se angajează să le finanțeze cu câte 150.000 dolari.

Programul vine ca o evoluție față de acceleratoarele tradiționale, deoarece este pe termen lung, cu o abordare flexibilă și personalizată, explică firma pe site-ul oficial:

„Ne-am ascultat alumnii, am văzut cum piața s-a maturizat - acceleratorul tradițional nu mai funcționează pentru startup-urile de mare viteză. De aceea am lansat Seraphim Academy.”

Seraphim Space va acorda 150.000 dolari în două etape de finanțare și va oferi până la 12 luni de ajutor personalizat pentru a ajuta fondatorii să strângă capital, să-și asigure clienți și să se extindă la nivel internațional.

Compania spune că fondatorii vor putea lucra cu mentori lideri din industrie, mediul academic, antreprenoriat, guvern și apărare și vor avea acces atât la evenimente majore, cât și la cele secundare, pentru o vizibilitate crescută.

Pe întreaga sa platformă mai largă, Seraphim a susținut peste 150 companii din 33 țări, sprijinind 11 companii care au obținut statutul de „unicorn” și 6 printr-un IPO; cele 119 firme susținute prin 15 cohorte ale acceleratorului său au strâns colectiv finanțări de aproximativ 1,6 miliarde dolari.

Ambiția Seraphim este ca noul program să susțină până la 15 startup-uri în fiecare an în următorul deceniu și pe viitor, conform tech.eu.

Aplicațiile în program sunt deschise pentru firmele SpaceTech în stadii pre-seed și seed.