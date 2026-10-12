Finanțare de 8 milioane dolari pentru o firmă IT germană cu „ADN românesc”

NAGA Group, grup fintech listat la Bursa de Valori din Frankfurt, condus de antreprenorul român Octavian Pătrașcu și prezent pe piața din România, a obținut o finanțare de 8 milioane de dolari de la două mari companii internaționale din sectorul IT.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe, finanțarea se face printr-o emisiune de obligațiuni convertibile care urmează să fie subscrisă de investitorii instituționali Presto și MDream.

Capitalul atras va susține dezvoltarea de noi produse, îmbunătățirea platformei de tranzacționare a grupului și extinderea ofertei sale de active digitale.

Investiția vine după o perioadă axată pe îmbunătățirea eficienței și profitabilității afacerii rezultate în urma fuziunii dintre NAGA Group și CAPEX.com, finalizată în august 2024.

Pe lângă capital, investitorii Presto și MDream aduc expertiză în tehnologia de tranzacționare, plăți și servicii financiare digitale, pentru a susține următoarea etapă de creștere a grupului.

„Am transformat fundamental NAGA într-o afacere cu o structură mai suplă, mai eficientă și profitabilă. Următorul pas este să valorificăm această bază și să accelerăm dezvoltarea. Prin implicarea Presto și MDream, atragem doi investitori strategici care aduc atât capital, cât și expertiză în domenii esențiale pentru dezvoltarea viitoare a NAGA. Angajamentul lor ne oferă mai multă flexibilitate financiară și, în același timp, ne consolidează capacitatea de a ne dezvolta oferta și de a valorifica oportunitățile de creștere în domeniul tranzacționării și al activelor digitale”, a declarat Octavian Pătrașcu, CEO NAGA Group.

Obligațiunile au o maturitate de trei ani și o rată anuală a dobânzii de 8%. Acestea pot fi convertite în acțiuni NAGA nou-emise la un preț de 4,2615 dolari per acțiune, cu aproximativ 57% peste prețul de închidere al acțiunii pe XETRA din 8 octombrie 2026. Prețul de conversie implică o evaluare a capitalurilor proprii ale companiei înainte de finanțare de aproximativ 99,2 milioane de dolari. Conversia integrală la prețul inițial de conversie ar majora capitalul social al companiei cu aproximativ 8,1%. Obligațiunile vor fi emise printr-un plasament privat către cei doi investitori și nu vor fi listate la bursă.

Presto, o companie de tranzacționare cantitativă și servicii financiare fondată în 2014, aduce expertiză în cercetare cantitativă, executarea tranzacțiilor, gestionarea riscurilor și infrastructura de tranzacționare. NAGA și Presto intenționează să colaboreze pentru dezvoltarea de noi produse de tranzacționare și îmbunătățirea prețurilor, a condițiilor de tranzacționare și a tehnologiei care stă la baza platformei. Colaborarea urmărește consolidarea activității principale de tranzacționare a NAGA și accelerarea dezvoltării de noi funcționalități.

MDream aduce experiență în diverse domenii ale sectorului fintech, inclusiv prin investiții în plăți, platforme de tranzacționare și portofele digitale. Expertiza sa va susține dezvoltarea în continuare a ofertei NAGA, inclusiv ambiția grupului de a crea legături mai strânse între finanțele centralizate și cele descentralizate în cadrul ecosistemului său care reunește mai multe clase de active.

Finanțarea suplimentară va susține dezvoltarea platformei „Naga One” a NAGA, prin care grupul își propune să reunească într-o singură aplicație tranzacționarea, investițiile și o gamă mai largă de servicii financiare. Colaborarea cu cei doi investitori va viza atât tehnologia care stă la baza serviciilor de tranzacționare existente, cât și oportunitățile de extindere a ofertei cu noi produse și active digitale.

NAGA are origini antreprenoriale din România prin fuziunea cu CAPEX.com, compania fondată de Pătrașcu, cel care în prezent este CEO și acționar semnificativ al NAGA. Grupul are un birou local în România și oferă asistență dedicată investitorilor români. În februarie 2025, NAGA a integrat acțiunile listate la Bursa de Valori București în platforma sa internațională, facilitând accesul investitorilor din străinătate la companiile românești.

Platforma sa reunește servicii de tranzacționare, investiții în acțiuni și funcționalități de social trading, inclusiv instrumente care permit utilizatorilor să urmărească și să copieze automat tranzacțiile altor traderi. NAGA este prezentă în România, unde are un birou local și oferă asistență dedicată investitorilor.