Educația trebuie conectată la economia reală. Concluziile unei conferințe organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană

Educația trebuie mai strâns legată de cererea reală de competențe din economie, iar companiile trebuie să își dezvolte oamenii și să construiască o cultură în care învățarea continuă și adaptabilitatea fac parte din strategia de business, sunt concluziile unui eveniment organizat de AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană), potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Pregătirea oamenilor pentru o piață a muncii în care tehnologia, inteligența artificială și modelele de business evoluează într-un ritm accelerat și apropierea educației de nevoile reale ale economiei și transformarea învățării continue într-o componentă esențială a competitivității au fost temele centrale ale celei de-a doua ediții EduPro Summit – Education that Works, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel din București.

„Învățământul profesional și, în mod special, învățământul profesional în sistem dual reprezintă o responsabilitate comună. Nu vom face niciun progres dacă ne vom limita la a ne învinovăți reciproc. Fiecare dintre noi trebuie să își asume o responsabilitate reală, pe termen lung și să contribuie echitabil la efort: școlile și autoritățile publice din domeniul educației, societatea și părinții, dar și mediul de afaceri”, a subliniat Sebastian Metz, Director General AHK România, în deschiderea conferinței.

Prima parte a conferinței s-a concentrat pe rezultatele și perspectivele învățământului dual, tranziția tinerilor către piața muncii și competențele necesare economiei viitorului. Una dintre concluzii a fost necesitatea unei legături mult mai strânse între calificările oferite de sistemul educațional și cererea reală de competențe din economie. CNDIPT (Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) a început procesul de revizuire a celor aproximativ 200 de calificări din sistemul dual, în contextul apariției unor noi cerințe inclusiv în domenii precum tehnologiile verzi și inteligența artificială.

A doua mare direcție a evenimentului a mutat conversația de la debutul în meserie spre viața profesională: formare continuă, reskilling și upskilling, leadership, dezvoltarea talentelor, wellbeing și performanță organizațională. Mesajul a fost clar: într-o economie în permanentă transformare, recrutarea nu mai este suficientă. Companiile trebuie să își dezvolte oamenii și să construiască o cultură în care învățarea continua și adaptabilitatea fac parte din strategia de business.

„Angajații de azi nu au nevoie de o specializare strictă, ci de capacitatea de a învăța și de a reînvăța constant”, a punctat Dan Lăzărescu, Director General Robert Bosch SRL, reprezentant al Grupului Bosch în România și Vicepreședinte AHK România.

Ediția din acest an a marcat totodată 10 ani de la debutul proiectului Școala de Carte și Meserii, inițiativa AHK România în domeniul învățământului dual. În cei 10 ani, alături de cei șase parteneri economici, Hornbach, Lidl, Metro, Penny/Rewe, Selgros și dm drogerie markt, au fost formate 10 generații de elevi în 13 licee partenere. Aproximativ 1.200 de tineri au urmat formarea în sistem dual, iar peste 400 au obținut certificarea oferită de Camera de Comerț și Industrie Germană cu sediul la Berlin.

EduPro Summit #2 a pornit de la o provocare care afectează deja economia: deficitul de oameni și de competențe nu mai poate fi rezolvat exclusiv prin recrutare. Răspunsul și mesajul central al conferinței: educația relevantă și economia nu pot evolua separat. Competențele necesare pe piața muncii trebuie construite printr-o responsabilitate reală și comună a școlilor, companiilor, autorităților și societății.