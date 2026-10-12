Echipa de robotică a Republicii Moldova a câștigat o medalie de aur și două de argint la FIRST Global Challenge 2026

Echipa națională de robotică FIRST Global a Republicii Moldova a câștigat FIRST Global Challenge 2026 la Incheon, Republica Coreea, obținând o medalie de aur și două de argint la competiția internațională de robotică care a reunit echipe naționale din aproape 190 de țări, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Moldova a câștigat aurul ca parte a alianței învingătoare a turneului, alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, obținând, de asemenea, argintul pentru designul ingineresc al robotului său și argintul pentru proiectul său inovator Ember Mesh.

Echipa națională a Moldovei a fost reprezentată de ENIGMA, o echipă cu rădăcinile în satul Boșcana, raionul Criuleni.

Patru dintre cei five membri ai săi elevi - Uliana Vîntu, Gabriel Josan, Valeria Untila și Augustin Leșan - studiază la Liceul Teoretic „Mihai Stratulat” din Boșcana, transformând o școală rurală în pilonul principal al echipei naționale a Moldovei. Daniel Țanga, de la Liceul Teoretic „Boris Dinga” din Criuleni, a completat echipa de elevi.

Aceștia au fost mentorați de Elena Frunza, de la școala din Boșcana, și Veronica Eșanu, Coordonatoarea Programului Național de Robotică Educațională și mentor în cadrul Programului Innovate Moldova. ENIGMA a fost selectată să reprezinte Moldova în urma performanței sale la Campionatul Național FIRST Tech Challenge Moldova 2026.

Pentru a rezolva provocarea concursului, echipa și-a adus conceptul tehnologic pe scena globală. Ember Mesh este o rețea de capsule de senzori autonomi concepută pentru a detecta devreme incendiile forestiere sub coronamentul copacilor, unde monitorizarea aeriană convențională poate fi mai puțin eficientă. Capsulele transmit date despre mediu către o platformă de monitorizare și pot fi desfășurate cu ajutorul dronelor sau elicopterelor în zone îndepărtate și greu accesibile. Conceput ca o soluție accesibilă care ar putea fi implementată de comunități la nivel internațional, Ember Mesh a avansat în runda finală a FIRST Global New Technology Experience și a primit premiul argint FIRST Global Innovator, clasându-se printre proiectele de inovare de top ale competiției.

Republica Moldova a intrat în competiția din 2026 în fruntea clasamentului al medaliilor de aur FIRST Global dintotdeauna, având 8 medalii de aur; victoria de la Incheon aduce bilanțul țării la 9 medalii de aur.

De la aderarea la FIRST Global în 2017, țara a câştigat:

bronz în Mexic în 2018;

3 medalii de aur la Dubai în 2019;

aur la Geneva în 2022;

aur și argint în Singapore în 2023;

2 medalii de aur la Atena în 2024;

aur și o mențiune de onoare în Panama în 2025.

Ediția 2026 adaugă încă o medalie de aur și 2 de argint — Premiul Zhang Heng pentru Design Ingineresc și Premiul FIRST Global Innovator — la acest palmares.

Performanța internațională a Moldovei își are rădăcinile în peste un deceniu de investiții în robotica educațională. Lansat în 2014 ca proiect pilot RoboClub, Programul Național de Robotică Educațională s-a extins de la un număr restrâns de școli participante la o rețea națională de peste 270 de cluburi de robotică în școli și biblioteci, implicând peste 60.000 de elevi în învățarea practică STEM. Programul oferă elevilor experiență practică în programare, inginerie, design, muncă în echipă și rezolvare de probleme, creând o cale de la robotica școlară introductivă către competiția națională și internațională avansată.

Pregătirea și participarea Echipa Naționale de Robotică FIRST Global a Moldovei au fost susținute de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Regatul Unit și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Republicii Moldova, Premier Energy Distribution, Universitatea Tehnică a Moldovei și FabLab Chișinău, precum și Ozonteh.