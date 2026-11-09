Doi investitori turci pregătesc un proiect de stocare a energiei de 55 milioane EUR în România

Doi antreprenori turci pregătesc construirea unei instalații de stocare a energiei electrice în baterii, cu o putere instalată de 140 MW, în județul Dolj. Valoarea investiției este estimată la 55 de milioane de euro, potrivit documentației depuse la autoritățile de mediu.

Proiectul va fi dezvoltat în extravilanul municipiului Calafat, de compania ASLAN Energy SRL, înființată în decembrie 2024, cu sediul în București.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma este deținută de doi cetățeni turci: Mahmut Arslan, cu 95% din capitalul social, și Oguz Bayram, cu 5%, acesta din urmă fiind și administratorul societății.

Investiția, denumită „IS Calafat”, prevede construirea unei instalații de stocare a energiei electrice în baterii, împreună cu o stație de transformare și infrastructura necesară racordării la rețeaua electrică.

Investiție de 55 milioane EUR într-o instalație de stocare a energiei

Potrivit memoriului de prezentare publicat de Direcția Județeană de Mediu Dolj, proiectul are o valoare totală estimată de 55 de milioane de euro, fără TVA.

Instalația va fi amplasată pe un teren de aproximativ 16.600 de metri pătrați și va utiliza baterii cu tehnologie litiu-fier-fosfat (LFP), care permit acumularea energiei electrice și livrarea acesteia în rețea în perioadele cu cerere ridicată.

Proiectul include și o stație de transformare de 220/33 kV, precum și echipamentele necesare operării sistemului de stocare.

Durata estimată de implementare este de 18 luni, dintre care 12 luni sunt prevăzute pentru lucrările de construcție.

Proiectarea este realizată de compania MBK Power Energy SRL, din Cluj-Napoca.

În ce stadiu se află proiectul

Investiția se află în procedura de obținere a acordului de mediu. Documentația actualizată a fost publicată în noiembrie 2026 de Direcția Județeană de Mediu Dolj.

Proiectul a obținut anterior un certificat de urbanism de la Primăria Calafat, însă nu există deocamdată o confirmare publică privind emiterea autorizației de construire.

Instalațiile de stocare în baterii permit acumularea energiei electrice atunci când producția este ridicată și utilizarea acesteia în perioadele de consum crescut, contribuind la echilibrarea sistemului energetic.

Dezvoltarea unor astfel de capacități a devenit tot mai importantă în România, odată cu extinderea producției de energie din surse regenerabile, în special din parcuri fotovoltaice și eoliene.