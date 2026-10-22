De la cartierele din Pipera și fabricile de conserve la avioane private de lux. Cine sunt antreprenorii care investesc în aviația de business din România

Dezvoltatori imobiliari, antreprenori din reciclare, constructori de autostrăzi, proprietari de fabrici și milionari din energie investesc în aviația privată din România. Pe lângă operatorii cunoscuți, precum Toyo Aviation și My Jet, în ultimii ani au apărut mai multe afaceri în care se regăsesc oameni de afaceri din industrii foarte diferite. Printre investitori se numără familia italiană Nusco, care construiește un nou cartier în Pipera, antreprenori din industria reciclării, fiul unui fost „rege al asfaltului” și omul de afaceri care a cumpărat manuscrisele lui Emil Cioran.

Toyo Aviation, controlată de omul de afaceri Tarek El Feki, cu investiții și în comerțul auto, a ajuns anul trecut la afaceri de peste 23 de milioane de euro. My Jet, companie despre care StartupCafe.ro a publicat recent un articol privind investitorii din spatele avioanelor private, utilizează inclusiv modelul proprietății fracționate: mai mulți oameni de afaceri pot investi într-o aeronavă, iar operatorul se ocupă de administrarea și închirierea acesteia.

În jurul acestui tip de activitate s-au dezvoltat noi societăți, unele controlate de antreprenori fără legături anterioare cu aviația.

Michele Nusco, dezvoltatorul unui nou cartier în Pipera, investește și în aviație

Unul dintre investitorii identificați de StartupCafe.ro este Michele Nusco, omul de afaceri italian care conduce în România grupul imobiliar Nusco.

Familia Nusco a intrat pe piața românească prin afacerile cu uși și produse pentru construcții, sub marca Pinum, iar ulterior s-a extins în dezvoltări imobiliare.

Cel mai cunoscut proiect este Nusco City, un ansamblu rezidențial de mari dimensiuni dezvoltat pe terenul unei foste platforme industriale din Pipera, în nordul Bucureștiului. Grupul a construit și Nusco Tower, o clădire de birouri din aceeași zonă.

Prin Nusco Imobiliara, grupul controlează 60% din MJM Charter Jets, societate de aviație privată înființată în 2022.

Beechcraft Premier I, avion privat de business cu reacție, produs în SUA. Aeronava poate transporta aproximativ șase pasageri, într-o cabină confortabilă, și poate atinge viteze de peste 800 km/h, fiind destinată deplasărilor rapide pe distanțe de aproximativ 2.000 de kilometri./FOTO: Dreamstime

Compania a raportat pentru 2025 venituri de aproximativ 240.000 de euro și o pierdere netă de circa 280.000 de euro.

Investiția nu se limitează la participația în societate. Potrivit raportului anual al Nusco Imobiliara, dezvoltatorul a acordat anul trecut companiei de aviație și împrumuturi de aproximativ 250.000 de euro.

În acționariatul MJM Charter Jets apar și alte firme, prin care se conturează legături cu antreprenori din domenii mai puțin obișnuite pentru aviația privată.

Din reciclare și recrutarea muncitorilor străini, în afaceri cu avioane

Paul Pop și Marius-Daniel Ștefănescu sunt doi antreprenori care au dezvoltat afaceri în consultanță de mediu, reciclare și recrutarea forței de muncă.

Cei doi sunt asociați în grupul Stratos, specializat în servicii de mediu pentru companii.

Prin aceste afaceri au fost implicați și în Eco Synergy, companie activă în domeniul reciclării ambalajelor, care înregistra încă din 2022 venituri de aproape 9 milioane de euro.

Antreprenorii au investiții și în recrutarea muncitorilor străini, inclusiv prin afaceri asociate International Work Finder.

În aviație, Paul Pop și Marius-Daniel Ștefănescu dețin, printr-o societate comună, jumătate din Jetify Charter, companie înființată în 2023.

Cealaltă jumătate aparține unei firme prezente și în acționariatul MJM Charter Jets, alături de Nusco.

Jetify Charter a raportat anul trecut venituri de aproximativ 370.000 de euro, dar și o pierdere netă de aproape 100.000 de euro.

În aceste afaceri apare și Marius Ionescu, implicat în administrarea mai multor societăți din domeniul aviației și al serviciilor conexe.

Prin urmare, în jurul celor două companii se întâlnesc capital provenit din dezvoltări imobiliare, reciclare și recrutare de personal, alături de profesioniști implicați în administrarea afacerilor aeronautice.

Fiul fostului „rege al asfaltului”, pilot de raliuri, intră în aviație alături de Scandia

Un alt nume care apare în aviație este Costel Cășuneanu – fiul, pilot de raliuri și antreprenor, membru al familiei cunoscute pentru contractele de infrastructură rutieră.

Tatăl său, omul de afaceri Costel Cășuneanu, a condus peste două decenii PA&CO, una dintre companiile de construcții care i-au adus supranumele de „rege al asfaltului”. Acesta s-a retras din acționariatul firmei în 2017.

Fiul său a intrat acum într-o nouă afacere de transport aerian, alături de producătorul alimentar Scandia Food și de un constructor din Sibiu.

Cei trei parteneri au înființat Avanti Aviation, societate cu obiect de activitate transportul aerian de pasageri.

Scandia Food este cunoscută pentru mărcile Scandia Sibiu și Bucegi, prezente de zeci de ani pe piața conservelor din România.

Al treilea investitor este Ștefan Băcilă, antreprenor din Sibiu care conduce Terra Building, companie specializată în infrastructură rutieră și lucrări hidroedilitare.

Terra Building a înregistrat în 2025 afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro și un profit net de aproape 2,4 milioane de euro.

Costel Cășuneanu – fiul participă prin Pro-Rent Echipamente Grele, firmă cu afaceri de aproximativ 1,3 milioane de euro și un profit net de circa 400.000 de euro.

Deocamdată, noua companie nu operează aeronave, dar investitorii explorează oportunitățile în domeniu.

Familia Cășuneanu are legături mai vechi cu aviația.

Airbus Helicopters H135, elicopter bimotor utilizat inclusiv pentru transport privat și de afaceri. Poate transporta până la șase pasageri și are o autonomie de aproximativ 630 de kilometri. Un aparat din aceeași familie, cunoscut anterior sub denumirea Eurocopter EC135, a fost operat și de C&I Corporation, companie asociată familiei Cășuneanu./FOTO: Dreamstime

Ionuț Cășuneanu a fost asociat cu C&I Corporation, companie cunoscută pentru activitățile de transport aerian cu elicoptere. Firma a fost preluată de Costel, celălalt fiu al „regelui asfaltului”.

George Brăiloiu, milionarul care a cumpărat manuscrisele lui Cioran, a adus în România un Falcon de lux

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple din aviația privată românească este George Brăiloiu, antreprenor cunoscut pentru afacerile din energie și tranzacționarea certificatelor de emisii de carbon.

Brăiloiu a dezvoltat KDF Energy, companie activă pe piața certificatelor de emisii, cu operațiuni și în alte țări europene.

Omul de afaceri a intrat în atenția publicului larg în 2011, când a cumpărat, la o licitație organizată la Paris, 123 de manuscrise și documente personale ale filosofului Emil Cioran.

Pentru întregul lot a plătit peste 500.000 de euro, cu taxe incluse, după care l-a donat Bibliotecii Academiei Române.

În aviație, Brăiloiu a investit prin Dokia Air, companie înființată în 2021, care a început operațiunile comerciale în 2024.

Aeronava operată de companie este un Dassault Falcon 2000LXS, înmatriculat YR-NDV, un avion de business nou, fabricat în 2024.

Dassault Falcon 2000LX, avion privat de lux prezentat în cadrul unei expoziții de aviație. Aeronava poate transporta până la 10 pasageri, într-o cabină spațioasă, amenajată pentru călătorii de afaceri, și are o autonomie de aproximativ 7.400 de kilometri./FOTO: Dreamstime

Falconul reprezintă un salt față de avioanele private mai mici, folosite în special pentru deplasări rapide între orașe europene.

Are zece locuri pentru pasageri și o autonomie de aproximativ 7.400 de kilometri, ceea ce permite zboruri lungi, fără opriri pentru alimentare.

Cabina este suficient de înaltă pentru ca pasagerii să se deplaseze în picioare și poate fi organizată în spații pentru întâlniri, lucru și odihnă.

Este, practic, un avion conceput pentru a combina transportul rapid cu confortul unei cabine de lux, inclusiv în călătorii care durează mai multe ore.

Aeronavele noi din această categorie pot costa zeci de milioane de dolari. Prețul efectiv plătit pentru avionul operat de Dokia Air nu este public.

În bilanțul companiei, activele totale se ridicau la aproximativ 29 de milioane de euro la sfârșitul anului 2025. Această valoare reprezintă activele societății, nu un preț confirmat al avionului.

Dokia Air a înregistrat anul trecut afaceri de aproximativ 3,4 milioane de euro și un profit net de circa 670.000 de euro.

Brăiloiu nu s-a limitat, astfel, la finanțarea unui avion pentru deplasări personale, ci a intrat în aviația comercială.

Compania analizează extinderea către aeronave cu autonomie și mai mare, dar și administrarea unor avioane aparținând altor investitori.

Romeo Dunca și familia Cășuneanu: de la transporturi și autostrăzi la elicoptere

Interesul oamenilor de afaceri români pentru aeronave nu a început în ultimii cinci ani.

Un exemplu este Romeo Dunca, antreprenorul din Timișoara care a construit grupul Dunca Expediții, cunoscut pentru afacerile din transporturi rutiere și logistică.

Dunca a investit și în aviație, prin Dunca Expediții Air Services, companie asociată activităților cu elicoptere.

Airbus Helicopters H125, model de elicopter utilizat de Dunca Expediții, companie asociată antreprenorului Romeo Dunca, cunoscut pentru afacerile din transporturi și logistică. Aeronava poate transporta până la șase persoane, inclusiv pilotul, și este utilizată pentru transport privat și misiuni aeriene specializate./FOTO: Dreamstime

Omul de afaceri este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru sporturile extreme și pentru investițiile în proiecte turistice montane.

În aceeași categorie intră familia Cășuneanu, prin C&I Corporation.

Spre deosebire de avioanele private utilizate pentru zboruri între aeroporturi, elicopterele pot asigura deplasări rapide pe distanțe mai scurte și acces către zone fără infrastructură aeroportuară, în condițiile permise de reglementări.

Pentru antreprenorii cu șantiere, fabrici sau alte investiții în mai multe regiuni, această flexibilitate poate reprezenta un avantaj.

Fostul șef al aviației civile și profesioniștii care au intrat în afaceri private

Pe lângă antreprenorii proveniți din imobiliare, energie sau construcții, în aviația privată apar și oameni care au lucrat chiar în acest sector.

Unul dintre numele cunoscute este Florea Geică, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile Române (AACR).

Geică a fost în atenția publică inclusiv în urma controverselor privind pensia sa de serviciu.

În prezent, acesta este asociat în Clever Wings, alături de Nicolin-Alexandru Geică și Lucrețiu-Paul Gurău.

Compania este implicată în activități aeronautice, inclusiv în pregătirea piloților.

Gurău apare și în alte afaceri din domeniul administrării aeronavelor, inclusiv prin Business Aircraft Management.

Piper Seneca III este un avion ușor, bimotor, cu o capacitate maximă de șase persoane, inclusiv pilotul, destinat zborurilor private și instruirii. /FOTO: Dreamstime



Un alt nume este Iulian-Mihai Botta, cunoscut pentru implicarea în AOPA România, organizație dedicată piloților și proprietarilor de aeronave.

La sfârșitul anului 2024, acesta a înființat Aerovista Aviation Investment, societate cu profil de investiții.

Aceste exemple arată că în jurul aeronavelor private nu investesc numai oameni de afaceri din alte industrii, ci și profesioniști care cunosc mecanismele transportului aerian.

Dan Șucu, fondatorii One United și alți antreprenori: modelul care transformă avionul privat într-o afacere

Una dintre explicațiile pentru apariția acestor investiții este modelul dezvoltat de operatori precum My Jet și Toyo Aviation.

Un avion privat poate fi deținut de unul sau mai mulți investitori, în timp ce o companie specializată asigură administrarea și exploatarea lui comercială.

În acest fel, aeronava poate produce venituri atunci când proprietarii nu o folosesc.

StartupCafe.ro a prezentat anterior modul în care oameni de afaceri precum Dan Șucu, fondatorul Mobexpert și patronul Rapidului, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, fondatorii One United Properties, și Patrick Borcea, fiul omului de afaceri Cristi Borcea, au investit în societăți asociate unor aeronave administrate de My Jet.

Căpitanu și Diaconescu sunt cunoscuți pentru dezvoltări imobiliare de amploare în nordul Capitalei, precum One Floreasca City, One Verdi Park și One Herăstrău Towers.

My Jet este administrată de Valentin Vișoiu, antreprenorul din spatele grupului Conarg, cunoscut pentru proiectele rezidențiale dezvoltate în București și Pitești.

În flota administrată de companie se regăsesc aeronave precum HondaJet, Cessna Citation XLS+ și Gulfstream G200.

Gulfstream G200, înmatriculat YR-DSR, avion privat de lux fabricat în 2009 și operat de compania românească My Jet. Aeronava poate transporta până la 10 pasageri și are o autonomie de aproximativ 6.300 de kilometri, fiind destinată călătoriilor de afaceri pe distanțe lungi, în condiții de confort ridicat./FOTO: Dreamstime

Un HondaJet este potrivit pentru câțiva pasageri care vor să ajungă rapid la o întâlnire de afaceri într-un alt oraș european. Un Citation XLS+ oferă mai mult spațiu, în timp ce Gulfstream G200 poate transporta pasagerii pe distanțe considerabil mai mari.

My Jet a raportat pentru 2025 afaceri de aproximativ 2 milioane de euro.

Potrivit informațiilor comunicate anterior StartupCafe.ro, aproximativ 90% dintre zborurile sale sunt internaționale, iar majoritatea clienților provin din afara României.

La o scară mai mare operează Toyo Aviation, controlată de omul de afaceri Tarek El Feki, care are investiții și în comerțul cu automobile.

Toyo a înregistrat în 2025 afaceri de peste 23 de milioane de euro și operează aeronave din clase diferite, inclusiv Cessna Citation, Bombardier Challenger și Embraer Legacy.

Embraer Legacy 600, înmatriculat YR-TRO, avion privat de lux operat de compania românească Toyo Aviation. Aeronava poate transporta până la 13 pasageri și dispune de o cabină spațioasă, amenajată pentru călătorii de afaceri pe distanțe lungi./FOTO: Dreamstime

Un Embraer Legacy 650, de exemplu, poate transporta aproximativ 12–13 pasageri, în funcție de configurație, și oferă o cabină compartimentată în mai multe zone, potrivită pentru călătorii lungi.

În aceeași piață activează și operatori cu tradiție, precum Țiriac Air, asociat omului de afaceri Ion Țiriac.

Pentru investitori, avantajul administrării comerciale este că avionul nu rămâne doar un bun de lux utilizat ocazional.

Costurile de întreținere, asigurare, combustibil, echipaj și operare sunt importante, iar închirierea către alți clienți poate contribui la acoperirea lor.