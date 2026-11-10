Cum se cresc copiii între două case: Un tată român a creat aplicația Coparenta, pentru părinții separați

„Am construit Coparenta pentru că aveam nevoie de ea. Coordonarea vieții copiilor între două case vine cu aceleași întrebări: cine îl ia, cine a plătit, ce s-a schimbat?”, povestește, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, Bogdan Budeanu, fondatorul aplicației Coparenta. Startup-ul își propune să ajute părinții separați să gestioneze mai ușor creșterea copiilor lor.

Bogdan Budeanu lucrează în IT de decenii întregi. Este și un tată aflat în situația de a „coordona viața copiilor între două case”.

„Programul îl țineam în foi de calcul (tip Excel n.r.) până la final de an și trebuia să-l caut de fiecare dată. Am vrut ca răspunsurile să stea într-un singur loc”, povestește el despre problema cu care s-a confruntat.

Așa i-a venit ideea de a realiza Coparenta, o aplicație prin care părinții divorțați pot gestiona mai ușor creșterea copiilor.

„Am construit Coparenta pentru că aveam nevoie de ea. Coordonarea vieții copiilor între două case vine cu aceleași întrebări: cine îl ia, cine a plătit, ce s-a schimbat”, a explicat el.

Cum funcționează Coparenta

Bogdan Budeanu spune că aplicația lui își propune sa reduca potențialele neînțelegeri dintre părinți, legate de creșterea copiilor, în interesul celor mici.

„Cei doi părinți văd același calendar al copiilor, cu predările, sărbătorile și vacanțele școlare. Tot acolo țin evidența cheltuielilor comune, a discuțiilor despre copii și a fișei fiecărui copil. În programul comun, o cerere de schimbare a zilelor se aplică abia după ce o acceptă celălalt părinte. Aplicația nu mută bani. Un părinte poate începe și singur, până intră și celălalt. Scopul aplicației este de a pune pe primul loc interesul copiilor, prin reducerea potențialelor fricțiuni sau neînțelegeri dintre părinți”, explică dezvoltatorul aplicației.

De pe telefon, prin aplicație, părinții pot consulta, într-un singur loc, programul, împărțirea sărbătorilor și cheltuielile pe care le-au înregistrat, iar fiecare vede aceleași informații. Pentru un eveniment (serbare, vizită la dentist sau ședință cu părinții) se alege un responsabil, fără să se schimbe părintele cu care stă copilul în ziua respectivă.

Jurnalul fiecărui copil reunește informațiile utile de la o casă la alta, iar notele pot fi comune sau private. Lista de dorințe îi ajută pe părinți să coordoneze cadourile. Există și un spațiu dedicat lumii emoționale a copilului: părintele notează ce a observat și de ce ar fi putut avea nevoie copilul, fie doar pentru sine, fie împărtășind informațiile cu celălalt părinte. Spațiul este dedicat înțelegerii copilului, nu evaluării celuilalt părinte.

Un părinte poate rămâne informat și prin e-mail, în cazul în care nu dorește să folosească de la început aplicația. Dacă are cont în spațiul familiei, dar nu instalează aplicația sau nu permite notificările, poate primi prin e-mail informații despre cereri, predări și plăți. La începutul săptămânii poate primi și o notificare că sumarul este gata. Acest e-mail nu conține informații despre copii, iar sumarul poate fi consultat după autentificarea în cont.

„Nu am încă date care să arate că aplicația reduce conflictele, așa că nu afirm asta. Dacă nu există dorință de colaborare, aplicația nu o va crea și nu ține locul unui mediator, avocat sau psiholog”, precizează Bogdan.

Cum va face Bogdan bani cu aplicația Coparenta

Aplicația a fost lansată pe 13 octombrie 2026 în App Store și Google Play, în România și în alte nouă țări europene, cu interfața disponibilă în română și engleză.

Deocamdată, aplicația este gratuită, în perioada de lansare, nu solicită datele unui card și nu generează venituri.

„Intenționez să introduc ulterior un abonament pe familie, plătit de un singur părinte; părintele invitat nu plătește niciodată. Utilizatorii vor fi anunțați cu cel puțin 30 de zile înainte, iar dacă aleg să nu se aboneze, nu ștergem nimic din ce au creat. Prețurile le voi publica la pornirea abonamentului, când vor exista în magazine”, a menționat Bogdan.

El a construit aplicația cu resurse proprii și a colaborat cu diverși specialiști pe parcurs.

„Este o investiție proprie, în bani și timp. Am contracte de colaborare cu specialiști din domeniul terapeutic, juridic și al protecției datelor și continui să extind aceste colaborări”, a menționat fondatorul.

Planurile de extindere și perfecționare ale aplicației Coparenta

Bogdan Budeanu are planuri mari pentru Coparenta.

În continuare, el are în vedere următoarele direcții de dezvoltare a aplicației:

Identificarea nevoilor reale din feedbackul părinților și ajustarea aplicației în funcție de acestea;

Extinderea utilizării, mai ales de către ambii părinți din aceeași familie. De acest lucru depinde și introducerea abonamentului;

Realizarea unor materiale practice pentru părinți, scrise împreună cu specialiști;

Extinderea disponibilității în mai multe țări europene;

Discuții cu fonduri de investiții, într-o etapă ulterioară, în funcție de evoluția utilizării aplicației. Deocamdată, nu caută investiții.

Bogdan a publicat și un calculator gratuit, care nu necesită cont, prin care părinții pot vedea cum pot alterna sărbătorile pe parcursul a cinci ani.