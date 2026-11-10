Consiliul Concurenței analizează tranzacția de 109 milioane EUR prin care proprietarul Prima TV cumpără Kanal D

Consiliul Concurenței a început analiza tranzacției prin care grupul românesc Clever Media, controlat de omul de afaceri clujean Adrian Tomșa, intenționează să preia compania Dogan Media International, care deține televiziunile Kanal D și Kanal D2, postul Radio Impuls și mai multe platforme online. Valoarea acordului încheiat cu grupul turc Doğan Holding este de 109 milioane EUR.

Potrivit unui anunț transmis de autoritatea de concurență, achiziția urmează să fie realizată de companiile Content Project SRL și Clever Media Network SRL, care fac parte din Grupul Clever.

Operațiunea presupune preluarea Dogan Media International SA, companie prin care grupul turc Doğan Holding își desfășoară activitățile media în România.

Consiliul Concurenței va analiza efectele tranzacției asupra pieței, pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu un mediu concurențial normal.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenței (nr. 21/1996), această operațiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, precizează instituția.

Persoanele și companiile interesate pot transmite observații și puncte de vedere la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro, în termen de 20 de zile de la data anunțului.

Tranzacție de 109 milioane EUR, semnată în octombrie

Grupul Clever Media a anunțat pe 26 octombrie 2026 semnarea acordului pentru achiziționarea integrală a acțiunilor Dogan Media International.

Potrivit informațiilor comunicate oficial de Doğan Holding, valoarea tranzacției este de 109 milioane de euro, prețul fiind supus unor eventuale ajustări contractuale. Acordul prevede și posibilitatea efectuării unor plăți amânate.

Achiziția este realizată prin Romanian Content Project SRL, societate deținută de Clever Media Network SRL și EAD.RO Interactive SRL.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente, inclusiv Consiliul Concurenței, Consiliul Național al Audiovizualului și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Până la finalizarea procedurilor, Dogan Media International continuă să funcționeze în structura actuală.

Cine este omul de afaceri român care cumpără Kanal D

Grupul Clever Media este controlat de antreprenorul clujean Adrian Gheorghe Tomșa și condus de managerul Orlando Nicoară.

Grupul deține deja 18 canale de televiziune, printre care Prima TV, Prima News, Prima Sport, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV și Prima History.

Portofoliul său include și platforme digitale precum Profit.ro, Cotidianul.ro, PrimaSport.ro și PrimaPlay.ro.

Prin preluarea Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls, Clever Media își va extinde activitatea pe piața televiziunilor generaliste și va adăuga în portofoliu un post de radio și noi operațiuni digitale.

Kanal D este unul dintre principalele posturi de televiziune din România. Potrivit datelor prezentate de companie la anunțarea tranzacției, postul ocupă constant prima poziție în intervalul Daytime și a doua poziție în Prime Time, la nivelul audienței naționale.

Clever Media și-a extins portofoliul și prin achiziții anterioare, printre care preluarea Prima TV în 2020.

StartupCafe.ro a relatat anterior despre acordul dintre cele două grupuri, în articolul „Românii care au Prima TV cumpără de la turci postul Kanal D și alte afaceri media din România”.

Actuala etapă de analiză a Consiliului Concurenței reprezintă unul dintre pașii necesari pentru finalizarea achiziției de 109 milioane EUR.