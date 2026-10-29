Conectivitatea de 50Gbps prin fibră optică, testată pentru prima dată în România, la Politehnica București

Orange Romania a testat pentru prima dată în România, la București, tehnologia 50G PON, următoarea generație de internet prin fibră optică, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Testul a fost realizat în cadrul Orange 5G Lab, din cadrul Centrului de Cercetare CAMPUS al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu sprijinul echipei laboratorului, formată din experți tehnici Orange și cercetători din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

În cadrul testului s-au obținut viteze de aproximativ 40 Gbps (maximul teoretic suportat de tehnologie) atât la descărcare, cât și la încărcare, pe o singură fibră, către un singur calculator, iar latența a rămas sub o milisecundă.

„Primul test al tehnologiei 50G PON din România reprezintă un nou pas important în creșterea digitalizării din țara noastră și doar una dintre multele inovații realizate de Orange anul acesta pentru îmbunătățirea serviciilor. Ne propunem să aducem constant noi premiere tehnologice, pentru a pregăti rețelele viitoare. La primă vedere pare să fie doar un upgrade de viteză, însă este o tehnologie care va face un salt important în ceea ce se conturează deja ca următoarea revoluție industrială, pornită de Inteligența Artificială și de viețile noastre digitale în continuă evoluție. Vom continua să testăm capabilitățile 50G PON, care va transforma rețelele de fibră optică ale companiei atât pentru clienții casnici, cât și pentru companii”, a declarat Marius Maican, Technology Director la Orange Romania.

50G PON este evoluția standardului de transmisie de date prin fibră optică care vine după XGS-PON, tehnologia de 10 Gbps folosită deja astăzi, și care poate atinge viteze de până la 50 Gbps.

Printre beneficii se numără:

conexiuni ultra-rapide – viteze de descărcare de până la cinci ori mai mari decât generația anterioară, aducând compatibilitate cu servicii multigigabit, streaming video 8K/16K, jocuri în cloud și rețele Wi-Fi 7 sau 8;

– viteze de descărcare de până la cinci ori mai mari decât generația anterioară, aducând compatibilitate cu servicii multigigabit, streaming video 8K/16K, jocuri în cloud și rețele Wi-Fi 7 sau 8; compatibilitate retroactivă și coexistență – poate coexista fără probleme pe aceeași fibră și în aceeași rețea de distribuție optică, alături de GPON (1-2,5 Gbps) și XGS-PON (10 Gbps), fără a afecta clienții existenți;

– poate coexista fără probleme pe aceeași fibră și în aceeași rețea de distribuție optică, alături de GPON (1-2,5 Gbps) și XGS-PON (10 Gbps), fără a afecta clienții existenți; latență redusă și sincronizare precisă – proiectat pentru latență extrem de mică și gestionare îmbunătățită a jitter-ului (fluctuații ale semnalului), fiind astfel potrivit aplicațiilor industriale critice;

– proiectat pentru latență extrem de mică și gestionare îmbunătățită a jitter-ului (fluctuații ale semnalului), fiind astfel potrivit aplicațiilor industriale critice; îmbunătățirea rețelelor mobile – oferă lățimea de bandă mare și latența redusă necesare pentru interconectarea stațiilor radio 5G;

– oferă lățimea de bandă mare și latența redusă necesare pentru interconectarea stațiilor radio 5G; servicii convergente – permite furnizorilor de servicii să combine serviciile rezidențiale, cele pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru companii mari și pe cele pentru traficul mobil într-o singură rețea fizică, reducând costurile operaționale și de întreținere;

– permite furnizorilor de servicii să combine serviciile rezidențiale, cele pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru companii mari și pe cele pentru traficul mobil într-o singură rețea fizică, reducând costurile operaționale și de întreținere; rețele mai eficiente energetic - prin transmiterea unor volume de date mult mai mari per componentă activă în rețea, 50G PON consumă mai puțină energie per bit în comparație cu utilizarea mai multor linii independente, de generație anterioară.

Orange spune că 50G PON poate funcționa pe aceeași fibră cu celelalte tehnologii (GPON, XGS-PON), fiecare pe altă lungime de undă. Astfel, un client poate fi mutat pe 50G PON fără a fi nevoie de un cablu de fibră optică nou, iar vecinii rămași pe GPON sau XGS-PON nu simt vreo scădere de viteză sau vreo deteriorare a calității serviciului de internet. Echipamentul testat de operator suportă toate trei generațiile de tehnologie pe acelasi port, ceea ce permite până la 128 de clienți pe o singură fibră.