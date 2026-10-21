Concedieri în IT, la Cluj: 300 de oameni, dați afară de la o mare firmă de pariuri sportive

Platforma britanică de pariuri sportive Betfair concediază aproximativ 300 de angajați din divizia sa de tehnologie de la Cluj, potrivit unui comunicat oficial emis marți, de Flutter, compania care operează brandul de jocuri de noroc.

Flutter (Betfair) pune concedierile din România pe seama creșterii taxelor asupra domeniului jocurilor de noroc din țara-mamă, Regatul Unit.

„Compania noastră susține, în prezent, modificări organizaționale propuse în cadrul diviziei Flutter UK & Irlanda, ca răspuns la o creștere semnificativă a nivelului de impozitare în acest sector, în Regatul Unit. La Cluj, aceste schimbări vor viza aproximativ 300 de colegi din echipele UKI, a căror plecare din companie este preconizată la finalizarea procesului. Această propunere nu are nicio legătură cu performanța individuală sau a echipelor. Scopul său este simplificarea structurilor organizaționale, crearea unui model operațional mai eficient și consolidarea implementării strategiei Flutter UKI”, a precizat firma britanică.

În România, Betfair este prezentă ca angajator încă din anul 2007, prin firma clujeană Betfair Romania Development SRL, care funcționează pe codul CAEN principal „Activități de realizare a soft-ului la comandă”. Acesta este centrul de dezvoltare IT pentru întregul grup de pariuri online.

În luna septembrie 2026, Betfair Romania Development avea aproximativ 2.400 de angajați și colaboratori. Numărul angajaților proprii ai firmei din Cluj era de 1882 de oameni, în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Centrul clujean al Betfair a avut venituri totale de 877,6 milioane de lei și profit de 28,1 milioane de lei în anul 2025.

„Betfair Romania Development rămâne un centru strategic pentru Flutter, continuând să joace un rol important în susținerea capacităților tehnologice și de produs ale Grupului la nivel global”, a mai spus grupul britanic.

Compania Betfair a fost lansată în anul 2000, de Andrew Black și Edward Wray. Din 2016, Betfair a fuzionat cu firma Paddy Power, fiind constituită astfel compania Flutter Entertainment.