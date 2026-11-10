Companiile fintech din România caută oportunități de extindere în Polonia. NETOPIA Payments, Token și EuPlatesc, la discuții la Varșovia

Companiile românești din domeniul tehnologiei financiare (fintech) explorează oportunități de dezvoltare pe piața poloneză. Reprezentanții NETOPIA Payments, Token și EuPlatesc au participat, alături de Asociația Română de Fintech (RoFintech) și Banca Națională a României (BNR), la o serie de întâlniri organizate la Varșovia, în perioada 3–5 noiembrie 2026.

Misiunea economică organizată de RoFintech a urmărit consolidarea relațiilor dintre ecosistemele fintech din România și Polonia, identificarea unor oportunități de colaborare și facilitarea accesului companiilor românești la parteneri de afaceri din regiune.

Delegația a participat la Warsaw Finance Week, eveniment dedicat industriei financiare și tehnologiei, și la Future Finance Summit 2026, conferință internațională desfășurată pe 4 noiembrie.

Misiunea a beneficiat de sprijinul Băncii Naționale a României și al Camerei de Comerț Româno-Polone, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

NETOPIA Payments și Salt Bank, în dialog cu reprezentanții industriei financiare europene

Cosmin Cosma, președintele RoFintech, a participat la o masă rotundă dedicată rolului sectorului financiar în dezvoltarea economiei, finanțării companiilor, inovării și extinderii internaționale.

Discuția, intitulată Finance as a Growth Engine: How to Build a Financial Sector That Powers the Economy, a reunit un grup restrâns de 30 de experți, participarea fiind posibilă exclusiv pe bază de invitație.

Președintele RoFintech a moderat și panelul From Strong Markets to Global Ambitions: European Financial Dialogue, dedicat oportunităților de dezvoltare internațională pentru companiile fintech și de tehnologie care au reușit să se impună pe piețele naționale.

La discuție au participat Raluca Micu - CEO al NETOPIA Payments, Bahar Pınarlı - reprezentanta Cloudspark Cloud Technology, Ali Murat Aksoy - director pentru dezvoltarea soluțiilor software financiare în cadrul ATP, și Zoltán Ács - președintele Hungarian Fintech Association.

Salt Bank, banca digitală românească, a fost reprezentată de CEO-ul Robert Anghel, care a prezentat experiența dezvoltării instituției financiare în România.

Acesta a participat la o discuție cu Sonia Vieira, reprezentanta Engine by Starling, precum și la un eveniment organizat de Engine by Starling, FinTech Poland, Qorus și Salt Bank.

Discuții despre extinderea companiilor românești pe piața poloneză

Unul dintre principalele obiective ale misiunii a fost identificarea unor oportunități concrete de colaborare între companiile românești și partenerii polonezi.

Pe 3 noiembrie, o parte a delegației RoFintech a participat la evenimentul Warsaw After Hours: WFW Opening Night, desfășurat la sediul FinTech Poland.

Reprezentanții români au discutat cu antreprenori și reprezentanți ai unor companii poloneze care și-au extins deja activitatea în România. Delegația a avut și o întâlnire cu Alessandra Guillon, reprezentanta European Digital Finance Association.

Pe 5 noiembrie, RoFintech a participat la conferința KPMG Investing in CEE: The Example of Romania and Hungary, la invitația lui Adam Sobieszkoda, director executiv și membru în conducerea Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Române.

Discuțiile au vizat investițiile în Europa Centrală și de Est, dezvoltarea afacerilor și experiența companiilor poloneze pe piețele din regiune.

În aceeași zi, reprezentanți ai RoFintech, NETOPIA Payments, Token, EuPlatesc și BNR au avut o întâlnire la Ambasada României din Polonia.

Potrivit asociației, discuțiile au urmărit identificarea oportunităților de dezvoltare a companiilor românești de fintech pe piața poloneză și consolidarea relațiilor dintre comunitățile de afaceri din cele două țări.

Comunicatul nu anunță, în această etapă, contracte sau parteneriate comerciale semnate în urma misiunii.

Varșovia, un centru regional pentru industria fintech

Future Finance Summit 2026, organizat în cadrul Warsaw Finance Week, a reunit reprezentanți ai instituțiilor financiare, companiilor de tehnologie, autorităților de reglementare și organizațiilor din industria fintech.

Temele conferinței au inclus competitivitatea piețelor financiare, inteligența artificială, activele digitale, securitatea financiară și rolul reglementărilor în stimularea dezvoltării economice.

Potrivit informațiilor publicate de municipalitatea Varșoviei, aproximativ 45% dintre companiile fintech din Polonia își au sediul în capitală, ceea ce evidențiază concentrarea acestei industrii în oraș.

RoFintech a participat la ediția din acest an în calitate de Community Partner, alături de alte asociații și organizații fintech europene.

Prin misiunea de la Varșovia, asociația urmărește dezvoltarea relațiilor cu organizațiile profesionale și companiile din Polonia, pentru a facilita colaborarea și extinderea internațională a firmelor românești din industria tehnologiei financiare.