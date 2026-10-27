Combate SIMULTAN mii de drone și rachete. Sistemul revoluționar de apărare anunțat de un startup european evaluat la 18 miliarde de dolari

Startup-ul german Helsing, evaluat la 18 miliarde de dolari, a prezentat un sistem de apărare antiaeriană bazat pe inteligență artificială, despre care susține că poate combate simultan mii de drone și rachete. Noua tehnologie urmărește să rezolve una dintre marile vulnerabilități ale sistemelor tradiționale: atacurile masive, în care un număr copleșitor de arme este lansat simultan pentru a depăși capacitatea de reacție a apărării. Compania promite și interceptări mult mai ieftine, la costuri de sub 100.000 de dolari.

Denumit Contra, noul sistem a fost prezentat luni, 26 octombrie 2026, la Berlin, împreună cu două tipuri de rachete interceptoare dezvoltate de Helsing: AD-1 Inferno și AD-2 Ambush.

Spre deosebire de sistemele antiaeriene convenționale, care pot fi suprasolicitate de un număr foarte mare de amenințări simultane, Contra folosește inteligența artificială pentru a integra informațiile primite de la radare și alți senzori, a identifica țintele și a coordona armele disponibile pentru interceptarea acestora.

Potrivit producătorului, sistemul poate detecta și angaja simultan sute sau mii de drone și rachete, păstrând controlul uman asupra deciziilor și priorităților operaționale.

Tehnologia este concepută inclusiv pentru protejarea orașelor, a infrastructurii critice, a bazelor militare și a frontierelor.

Cum poate inteligența artificială să combată simultan mii de drone și rachete

Una dintre principalele vulnerabilități ale apărării antiaeriene moderne este reprezentată de atacurile de saturație. În loc să lanseze câteva rachete sau drone, atacatorul folosește simultan sute de arme, încercând să depășească posibilitățile de detectare, coordonare și interceptare ale adversarului.

Chiar și sistemele antiaeriene performante se confruntă cu limite privind numărul țintelor pe care le pot angaja în același timp, muniția disponibilă și viteza cu care pot reacționa la noi amenințări.

Helsing propune o abordare diferită, în care inteligența artificială coordonează întreaga rețea defensivă.

În centrul Contra se află Altra, o platformă software militară care reunește într-o singură imagine operațională informațiile provenite de la radare, camere video, senzori infraroșu și acustici.

Sistemul analizează amenințările în timp real, stabilește prioritățile și coordonează mijloacele de interceptare, astfel încât armele disponibile să fie folosite cât mai eficient.

Un avantaj important este că platforma nu depinde exclusiv de echipamentele fabricate de Helsing. Aceasta poate integra rachete produse de alte companii, tunuri antiaeriene, arme laser și sisteme de capturare a dronelor cu plase.

Producătorul susține că integrarea unor asemenea echipamente poate fi realizată în doar câteva zile și că tehnologia este deja demonstrată clienților militari.

Deși software-ul automatizează o mare parte a operațiunilor, utilizatorii păstrează controlul asupra deciziilor și priorităților, potrivit companiei.

Capacitatea de a gestiona simultan mii de amenințări reprezintă însă, deocamdată, o performanță declarată de Helsing, care nu a fost demonstrată public printr-un test de interceptare la această scară.

Două rachete noi: una poate aștepta ținta în aer, cealaltă atinge aproape 3.000 km/h

Pentru noul sistem, Helsing dezvoltă două interceptoare cu caracteristici diferite, destinate combaterii unor categorii distincte de amenințări.

AD-1 Inferno este echipat cu un motor cu reacție, poate depăși viteza de 700 km/h și are o rază de acțiune de cel puțin 20 de kilometri.

Interceptorul poate opera la altitudini de peste 9.000 de metri și are capacitatea de a rămâne în aer în așteptarea unei ținte, de a acționa coordonat cu alte interceptoare și de a relua o tentativă de interceptare.

AD-2 Ambush este destinat țintelor mai rapide, inclusiv dronelor cu reacție și rachetelor de croazieră subsonice.

Acesta utilizează un motor-rachetă cu combustibil solid și poate atinge Mach 2,5, echivalentul unei viteze de aproximativ 3.000 km/h, în funcție de altitudine.

Și acest model are o rază de acțiune de peste 20 de kilometri și poate opera la altitudini de peste 9.000 de metri.

Ambele interceptoare sunt lansate din containere și primesc informații de ghidare de la radarele terestre conectate la Contra.

În apropierea țintei, acestea folosesc propriile sisteme radar, care permit interceptarea inclusiv pe timp de noapte sau în condiții meteorologice dificile.

Într-o demonstrație realizată prin simulare computerizată, prezentată la lansare, Helsing a ilustrat un scenariu în care 20 de interceptoare Inferno și 40 de rachete Ambush sunt folosite pentru a respinge un atac cu un număr mare de drone.

Inteligența artificială stabilește automat ordinea interceptărilor și coordonează utilizarea armelor.

Rusia produce lunar 4.000 de drone rapide. De ce Europa caută o nouă apărare antiaeriană

Lansarea Contra vine în contextul în care războiul din Ucraina a demonstrat cât de vulnerabile pot deveni sistemele de apărare antiaeriană în fața atacurilor masive și repetate.

Potrivit unor rapoarte de informații invocate de Helsing, Rusia a ajuns să producă aproximativ 4.000 de drone Geran-4 și Geran-5 pe lună, modele echipate cu motoare cu reacție.

Noile drone pot zbura cu viteze de aproximativ 400-700 km/h, semnificativ mai mari decât cele ale generațiilor anterioare, propulsate cu elice.

Creșterea vitezei le face mai dificil de interceptat cu dronele defensive ieftine utilizate până acum, obligând armatele să recurgă la sisteme mai performante și, implicit, mai costisitoare.

În paralel, Rusia construiește noi facilități de lansare, ceea ce, potrivit Helsing, aduce anumite regiuni ale Uniunii Europene în raza unor potențiale atacuri.

Problema este amplificată de diferența de cost dintre armele folosite de atacator și cele utilizate de apărător.

O dronă relativ ieftină poate obliga adversarul să lanseze o rachetă antiaeriană care costă sute de mii sau chiar milioane de euro. În cazul atacurilor cu sute de drone, diferența devine o povară financiară considerabilă, chiar și atunci când interceptările reușesc.

Interceptări sub 100.000 de dolari, față de rachete care costă milioane

Helsing încearcă să schimbe această ecuație economică prin dezvoltarea unor interceptoare mai ieftine, care pot fi produse în cantități mari.

Potrivit informațiilor prezentate de conducerea companiei și relatate de publicația americană Defense News, costul estimat al unei interceptări ar urma să fie sub 100.000 de dolari.

Prin comparație, unele rachete utilizate de sistemele antiaeriene tradiționale costă milioane de dolari, ceea ce face dificilă susținerea financiară a unor operațiuni defensive de lungă durată împotriva dronelor produse în serie.

„Contra pune capăt dilemei apărării antiaeriene: drone lente, care pot opera doar pe vreme bună, sau rachete de milioane de euro lansate împotriva unor ținte ieftine, produse în masă”, a declarat Niklas Köhler, cofondator și președinte al Helsing.

Cele două noi interceptoare urmează să fie fabricate în unitățile industriale dezvoltate de companie sub denumirea Resilience Factories.

Helsing a proiectat pentru Inferno și Ambush două lanțuri de aprovizionare europene independente, astfel încât producția să poată continua la scară industrială fără dependența de o singură categorie de componente.

Compania susține că soluția va permite reducerea semnificativă a prețurilor față de rachetele interceptoare existente.

Deocamdată, sistemul se află în teste, iar disponibilitatea comercială este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.

Cu toate acestea, directorul general Gundbert Scherf a declarat că Helsing a semnat deja un prim contract pentru Contra, fără să dezvăluie identitatea clientului sau valoarea acordului.

Startup-ul de 18 miliarde de dolari, finanțat de Goldman Sachs și investitori din Silicon Valley. Cofondatorul Spotify, în conducere

Fondată în 2021 și cu sediul la München, Helsing a devenit una dintre cele mai valoroase companii europene din industria tehnologiilor militare.

În iulie 2026, startup-ul a atras 1,8 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare, care i-a ridicat evaluarea la 18 miliarde de dolari.

Printre investitorii participanți s-au numărat Lightspeed Venture Partners, Dragoneer Investment Group, General Catalyst, Iconiq, Goldman Sachs Alternatives, JPMorganChase și fondul canadian de pensii CPP Investments.

Compania îl are în conducere și pe Daniel Ek, cofondatorul Spotify, care ocupă funcția de copreședinte al consiliului de administrație, alături de Tom Enders, fostul director general al grupului aerospațial european Airbus.

Helsing și-a început activitatea prin dezvoltarea de software bazat pe inteligență artificială pentru analiza informațiilor militare, extinzându-se ulterior către drone autonome, sisteme de supraveghere subacvatică și aeronave militare.

Startup-ul furnizează deja drone Ucrainei, în cadrul unor contracte susținute inclusiv prin finanțare guvernamentală germană.

Prin lansarea Contra, compania intră și pe piața sistemelor de apărare antiaeriană, un domeniu dominat tradițional de marii producători internaționali de armament.

Noua tehnologie reflectă o schimbare mai amplă în industria militară europeană, în care startup-urile încearcă să combine inteligența artificială cu arme relativ ieftine, fabricate în serie mare.

În locul unor sisteme individuale tot mai sofisticate și costisitoare, Helsing propune o rețea de apărare în care software-ul coordonează un număr mare de senzori și arme.

Rămâne de demonstrat dacă această abordare poate oferi, în condiții reale de luptă, capacitatea anunțată de companie: combaterea simultană a mii de amenințări aeriene, fără epuizarea rapidă a mijloacelor de interceptare.