Colosul chinez SHEIN anunță o investiție suplimentară de 500 milioane EUR în Polonia 

Colosul chinez SHEIN, axat pe comerț online de modă, a anunțat miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, o investiție de 500 de milioane de euro în 2026 pentru extinderea hub-ului său logistic european de lângă Wroclaw, Polonia, care deservește clienții din întreaga Europă.

Cu această investiție, suma totală investită de SHEIN în Polonia din 2022 ajunge la 1 miliard de euro, consolidând poziția țării drept centru strategic pentru operațiunile europene ale companiei. Extinderea ar urma să creeze mii de locuri de muncă suplimentare, aducând numărul total de angajați ai hub-ului la peste 10.000 de persoane până la sfârșitul anului 2026.

„Hub-ul este una dintre cele mai avansate unități logistice pentru comerț electronic din Europa”, susține compania de e-commerce. După extindere, va permite firmei să stocheze mai multe produse și să proceseze comenzile mai aproape de clienți, ceea ce înseamnă livrări mai rapide și mai multă flexibilitate operațională.

Astel, „clienții pot comanda deja o gamă largă de produse stocate aici, iar pe anumite piețe livrarea durează doar 48 de ore”, primite SHEIN.

Facilitățile Shein extinse vor include:

Aproximativ 1 milion de metri pătrați de spațiu de depozitare, ceea ce reprezintă o creștere de 25% a suprafeței depozitelor.

Peste 6.500 de roboți autonomi pentru reaprovizionarea stocurilor, sortarea și pregătirea comenzilor.

Peste 10.000 de angajați până la sfârșitul anului 2026, în logistică, lanț de aprovizionare, tehnologie și operațiuni de depozit, ceea ce plasează SHEIN printre cei mai mari angajatori din Silezia Inferioară.

Peste 230 de IMM-uri poloneze care furnizează bunuri și servicii pentru operațiunile de la Wroclaw.

Leonard Lin, Global Head of Public Affairs și President EMEA în cadrul SHEIN, a declarat:

„Europa este o piață-cheie pentru SHEIN și suntem hotărâți să investim în infrastructura și capacitățile necesare pentru a ne susține creșterea pe termen lung în întreaga regiune. Investiția de 500 de milioane de euro în Polonia din acest an este o demonstrație clară a acestui angajament și a încrederii în potențialul activității noastre din Europa. Prin această investiție, construim operațiuni europene mai eficiente, mai flexibile și mai reziliente, care ne permit să ne servim mai bine clienții, să sprijinim rețeaua tot mai mare de mărci și retaileri europeni care vând pe SHEIN Marketplace și să punem o bază solidă pentru dezvoltarea noastră continuă în anii următori. Polonia a devenit un pilon al operațiunilor noastre europene, iar noua investiție reflectă încrederea noastră în această țară, în forța sa de muncă și în mediul său de afaceri.”

Hub-ul de lângă Wroclaw a devenit unul dintre cele mai importante centre logistice ale SHEIN la nivel global. sprijinind onorarea comenzilor către clienți de pe piețele europene. Noua investiție va mări capacitatea de depozitare, va extinde automatizarea și va crește eficiența operațională. Sistemele automatizate gestionează deja stocurile, reaprovizionarea, pregătirea și sortarea comenzilor.

Extinderea susține și dezvoltarea SHEIN Marketplace în Europa, oferind infrastructura logistică prin care tot mai multe mărci și retaileri europeni pot ajunge la clienți din întreaga regiune.

De la intrarea pe piața poloneză, în 2022, SHEIN și-a construit o prezență importantă în Silezia Inferioară, creând locuri de muncă și dezvoltând o rețea tot mai mare de parteneri locali. Odată cu extinderea actuală, hub-ul va avea peste 10.000 de angajați până la sfârșitul anului 2026, ceea ce va face din SHEIN unul dintre cei mai mari angajatori din regiune.

Pe lângă locurile de muncă create direct, compania spune că lucrează cu peste 230 de IMM-uri poloneze, care îi furnizează bunuri și servicii, de la transport și ambalare până la servicii profesionale.

Companiile poloneze operează și pe SHEIN Marketplace. De la lansarea versiunii poloneze a platformei, în aprilie 2025, peste 500 de mărci și retaileri locali au intrat pe SHEIN, obținând acces la milioane de clienți potențiali din întreaga Europă.

Michal Kania, Public Affairs Director pentru Polonia în cadrul SHEIN, a declarat:

„În ultimii patru ani, Polonia a devenit o parte tot mai importantă a operațiunilor globale ale SHEIN. Faptul că investim în continuare aici arată încrederea noastră în forța de muncă, infrastructura și mediul de afaceri din această țară. Suntem mândri că am creat mii de locuri de muncă, că lucrăm cu sute de companii poloneze și că ajutăm mărcile și retailerii locali să ajungă la clienți din întreaga Europă. Vedem Polonia ca pe un partener strategic pe termen lung și ne propunem să sporim în continuare contribuția la economia poloneză.”

Hubul Shein, echivalentul a 140 de terenuri de fotbal

SHEIN colaborează cu Logicor, unul dintre cei mai mari proprietari și administratori de spații logistice din Europa, pentru extinderea prezenței sale în Silezia Inferioară. Hub-ul ajunge astfel la aproximativ 1 milion de metri pătrați de spațiu de depozitare, echivalentul a 140 de terenuri de fotbal.

Michal Ptaszynski, Managing Director și Head of Logicor Poland, a declarat: