Ce trebuie să știe angajații, firmele și PFA-urile despre noile facilități fiscale pentru economii și investiții

Noile facilități fiscale denumite conturi de economii și investiții (CEI) au fost introduse recent prin Legea 202/2026. Tratamentul fiscal diferă în funcție de contul ales, iar accesul la bani este legat de pensionare sau de împlinirea vârstei de 65 de ani, explică, miercuri, o firmă de consultanță din România, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Sunt două tipuri de conturi cu efecte fiscale diferite, dar atenție la tipul acestora, că nu mai pot fi modificate

„Legea permite deschiderea de conturi CEI-S, cu regim de scutire, și CEI-D, cu regim de deductibilitate. O persoană poate avea simultan ambele tipuri de conturi, la unul sau mai mulți administratori. Totuși, alegerea trebuie exercitată la momentul deschiderii, deoarece tipul contului nu poate fi modificat ulterior”, a declarat Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România.

Potrivit acestuia, în cazul CEI-S, contribuțiile sunt efectuate de titular, iar sumele retrase în condițiile legii sunt scutite de impozitul pe venit și nu intră în baza contribuțiilor sociale obligatorii. Pentru CEI-D, avantajul fiscal intervine la alimentarea contului, prin deducerea contribuțiilor sau prin regimul aplicabil contribuțiilor suportate de angajator. La retragere se datorează un impozit final de 10% asupra sumei retrase.

Pentru conturile administrate de un rezident fiscal român sau de un nerezident cu sediu permanent în România, veniturile realizate în interiorul CEI, pe perioada deținerii, vor fi considerate venituri din investiții neimpozabile. Acest mecanism permite reinvestirea veniturilor în cadrul contului, cu respectarea regulilor privind instrumentele eligibile.

Aplicarea practică depinde și de reglementările ASF

Conturile vor putea fi administrate de bănci și societăți de servicii de investiții financiare autorizate pentru administrarea de portofolii. ASF trebuie să emită reglementări de aplicare în termen de 90 de zile de la publicarea legii. Administratorii vizați de dispozițiile tranzitorii au un termen de conformare tot de 90 de zile de la publicarea normelor și trebuie să respecte cerințele înainte de a oferi serviciul. Data aplicării fiscale nu garantează, așadar, disponibilitatea comercială imediată a conturilor.

Există și o regulă distinctă pentru conturile administrate de nerezidenți fiscali fără sediu permanent în România.

Astfel pentru veniturile realizate pe durata deținerii ne vom raporta la regimul veniturilor din străinătate, iar pentru sumele retrase vom avea o scutire de la plata impozitului pe venit în România. Pe cale de consecință este necesară verificarea rezidenței administratorului anterior aplicării regulillor prezentate pentru conturile administrate în România.

Ce trebuie să reţină salariații şi persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea independent (PFA)

Reprezentantul Crowe România mai spune că salariații care contribuie din fonduri proprii la CEI-D vor putea deduce contribuțiile la calculul impozitului pe veniturile din salarii, la locul unde au funcția de bază.

Deducerea se acordă pentru luna în care contribuțiile au fost plătite, pe baza documentelor justificative emise de administrator. Acestea trebuie să identifice persoana fizică, data decontării tranzacției, valoarea contribuției și tipul contului.

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real, contribuțiile proprii la CEI-D devin cheltuieli deductibile.Aplicarea facilității fiscale trebuie corelată cu documentele de plată și cu evidența contabilă.

Care sunt implicațiile pentru angajatori

Angajatorii vor putea finanța CEI-D pentru angajații proprii la locul unde aceștia au funcția de bază, dacă beneficiul este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern. Cu toate acestea, contribuțiile sunt incluse în pachetul de beneficii extrasalariale cu regim fiscal favorabil, în limita plafonului lunar cumulat de cel mult 33% din salariul de bază, alături de celelalte beneficii supuse acestui plafon.

„Prin urmare, suma disponibilă pentru CEI-D depinde și de beneficiile deja acordate. Angajatorul stabilește ordinea includerii acestora în plafon și trebuie să urmărească lunar încadrarea. Contribuțiile se consideră venituri ale lunii în care se efectuează plata; partea care depășește limitele legale intră în sub incidența tratamentul fiscal aplicat veniturilor asimilate salariilor”, a explicat Mitel Spătaru.

Impozitul de 10% se aplică sumei retrase din CEI-D

Noile reguli stabilesc impozitarea sumelor retrase din CEI-D cu un impozit în cotă de 10%. Baza de calcul este suma retrasă, care include și contribuțiile acumulate, nu doar câștigul investițional.

De exemplu, la o retragere de 100.000 de lei, impozitul pe venit este de 10.000 de lei, iar suma rămasă după acest impozit este de 90.000 de lei.

Plătitorul de venit calculează și reține impozitul la plată și îl virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.

Foarte important de reținut: sumele retrase din CEI-D vor fi excluse din sfera veniturilor din investiții supuse contribuției de asigurări de sănătate (CASS).

Accesul la fonduri este condiționat de pensionare sau de vârstă

Contribuțiile pot fi efectuate până la deschiderea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată ori pensie de invaliditate sau până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de producerea evenimentului care apare primul.

Din acel moment sunt permise retragerile la cererea titularului și în cuantumul solicitat. Această limitare contează pentru persoanele care ar putea avea nevoie de economii înaintea îndeplinirii condițiilor legale.

Concluzii și recomandări

Facilităţile fiscale prezentate mai sus par că au ca scop, pe lângă stimularea investițiilor personale, şi degrevarea sistemului public de pensii, persoanele fizice având la dispoziţie un instrument suplimentar de economisire pe lângă deja cunoscutele contribuţii la Pilonul II şi Pilonul III (contribuțiile la fondurile de pensii facultative).

Un aspect pozitiv ar fi că aceste facilitaţi nu au şi un plafon individual, cum se întâmpla cu contribuțiile la fondurile de pensii facultative și primele de asigurare voluntară de sănătate/serviciile medicale furnizate sub formă de abonament.

Recomandarea Crowe România pentru angajatorii care doresc să acceseze această facilitate este să îşi revizuiască politicile de beneficii acordate salariaţilor cu documentarea corespunzătoare.

Pentru titulari, alegerea între CEI-S și CEI-D trebuie corelată cu situația fiscală proprie, momentul accesului la bani și costurile administratorului. De asemenea, la accesarea facilitaţilor fiscale, deşi sunt un beneficiu atractiv, trebuie luat în considerare şi faptul că nu avem garanţia unui randament sigur: portofoliul rămâne expus riscurilor specifice instrumentelor în care sunt investiți banii, ca orice alte instrumente disponibile pe piaţa de capital.