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Burse de câte 5.000 EUR pentru studenții de la Politehnica București

Burse de câte 5.000 EUR pentru studenții de la Politehnica București
Sursă: © Nikolay Tsuguliev | Dreamstime.com
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Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București și Keysight Technologies România oferă, pentru al treilea an, Bursele „Teodor Ceaușu”, în amintirea celui care a condus Keysight România.

Bursele „Teodor Ceaușu” pentru Excelență Tehnică urmăresc excelența academică și responsabilitatea socială, precum și capacitatea de a avea un impact pozitiv asupra comunității prin tehnologie și inovație, potrivit site-ului oficial.

Vor fi acordate 2 burse de câte 5.000 EUR pe anul universitar 2026-2027:

  • Inovație și Leadership în Inginerie, dedicată studenților ACS în anii 2-4 de licență;
  • Excelență în Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, dedicată masteranzilor și doctoranzilor ACS.

Keysight Technologies România spune că a rămas un susținător constant al programelor de pre-accelerare pentru startup-uri, inovație și cercetare, pregătind studenții pentru piața muncii prin programe anuale de internship, hackathon-uri, școli de vară și altele.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor la keysight@upb.ro este 15 noiembrie 2026, ora 23:00.

Câștigătorii sunt anunțați luni, 23 noiembrie 2026.

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