Burse de câte 5.000 EUR pentru studenții de la Politehnica București

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București și Keysight Technologies România oferă, pentru al treilea an, Bursele „Teodor Ceaușu”, în amintirea celui care a condus Keysight România.

Bursele „Teodor Ceaușu” pentru Excelență Tehnică urmăresc excelența academică și responsabilitatea socială, precum și capacitatea de a avea un impact pozitiv asupra comunității prin tehnologie și inovație, potrivit site-ului oficial.

Vor fi acordate 2 burse de câte 5.000 EUR pe anul universitar 2026-2027:

Inovație și Leadership în Inginerie , dedicată studenților ACS în anii 2-4 de licență;

, dedicată studenților ACS în anii 2-4 de licență; Excelență în Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, dedicată masteranzilor și doctoranzilor ACS.

Keysight Technologies România spune că a rămas un susținător constant al programelor de pre-accelerare pentru startup-uri, inovație și cercetare, pregătind studenții pentru piața muncii prin programe anuale de internship, hackathon-uri, școli de vară și altele.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor la keysight@upb.ro este 15 noiembrie 2026, ora 23:00.

Câștigătorii sunt anunțați luni, 23 noiembrie 2026.