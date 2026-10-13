București: Conferință pentru IT-iști, cu specialiști de la Philips, Databricks, Amazon și alte companii de tehnologie

IT-iștii români pot participa în luna noiembrie la o conferință dedicată pasionaților de tehnologie, ce va avea loc la București și la care vor urca pe scenă peste 60 de speakeri internaționali și locali de la companii tech ca Amazon, Databricks sau Philips, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Între 4 și 5 noiembrie 2026, IT-iștii sunt așteptați la DevCon, unde vor avea acces la 6 scene tematice, o zonă expozițională dedicată și masterclass-uri practice susținute de experți internaționali. Catalyst Solutions, organizatorii conferinței, se așteaptă la peste 3.000 de participanți.

Ediția din 2026 aduce o structură nouă, cu șase conferințe specializate: AI Con, Data & Cloud Con, DevOps Con, Java & Go Con, Cybersecurity Con și DeepTech Con.

În prima zi, 4 noiembrie, programul se concentrează pe AI Con, Data & Cloud Con și DevOps Con, cu sesiuni despre dezvoltarea și implementarea sistemelor bazate pe inteligență artificială, infrastructuri cloud scalabile, platforme de date, automatizare, observabilitate și fiabilitatea sistemelor software.

Cea de-a doua zi, 5 noiembrie, este dedicată scenelor Java & Go Con, Cybersecurity Con și DeepTech Con. Participanții vor putea explora arhitecturi software moderne, sisteme distribuite, securitate cibernetică, tehnologii emergente și inovații care depășesc granițele dezvoltării software tradiționale.

Speakeri internaționali și locali de la companii tech globale

DevCon 2026 aduce la București experți și lideri tehnici cu experiență în dezvoltarea de software, inteligență artificială, arhitectură cloud, data engineering și securitate cibernetică. Printre companiile reprezentate în agenda tehnică se numără AWS, Mercedes-Benz, Dynatrace, Philips, Databricks, Docker, Systematic, PPC Romania și ING Hubs Romania.

Printre speakerii confirmați se regăsesc:

Mary Grygleski , Sr. VP, AI Evangelism, Enterprise AI & Architecture la LuMay AI și Java Champion;

, Sr. VP, AI Evangelism, Enterprise AI & Architecture la LuMay AI și Java Champion; Oleksandra Bovkun , Senior Developer Advocate la Databricks;

, Senior Developer Advocate la Databricks; Syed Rehan , Principal Solution Architect pentru AI și Cybersecurity la Amazon;

, Principal Solution Architect pentru AI și Cybersecurity la Amazon; Daniel Schniepp , Chief Architect Developer & Cloud Infrastructure Platforms la Mercedes-Benz;

, Chief Architect Developer & Cloud Infrastructure Platforms la Mercedes-Benz; Philippe Charrière , Principal Solution Architect la Docker;

, Principal Solution Architect la Docker; Niek Palm , Principal Engineer la Philips;

, Principal Engineer la Philips; Jeff Blankenburg , Principal Developer Advocate la Dynatrace;

, Principal Developer Advocate la Dynatrace; Mihaela Gheorghe-Roman, Senior Software Architect la Systematic și Oracle ACE Associate pentru Java.

Masterclass-uri practice și o zonă expozițională dedicată comunității tech

Pe lângă sesiunile de pe cele șase scene, DevCon 2026 include masterclass-uri practice susținute de experți internaționali de la companii precum: Databricks, Docker, Dynatrance, Mercedes-Benz și Amazon. Acestea oferă participanților ocazia de a lucra direct cu trainerii, de a explora scenarii tehnice și de a aprofunda subiecte precum implementarea AI, arhitectura cloud-native, securitatea sistemelor și optimizarea performanței aplicațiilor.

Zona expozițională va reuni peste 25 companii partenere, oferind un spațiu pentru demonstrații, conversații tehnice și interacțiuni directe între profesioniști și companiile care dezvoltă tehnologii și soluții pentru industria IT.

„Pentru noi, DevCon este o conferință premium care aducem împreună oameni care dezvoltă tehnologie, iau decizii tehnice și caută soluții la provocări reale. Într-o industrie în care instrumentele și tehnologiile se schimbă atât de repede, am acordat o atenție deosebită agendei și contextelor de interacțiune. Ne dorim ca profesioniștii să poată învăța unii de la alții, să pună întrebări și să discute deschis despre experiențele și provocările lor. Pentru ediția din acest an, ne-am concentrat pe diversitatea subiectelor și pe conectarea agendei la schimbările din industrie, astfel încât fiecare participant să își poată construi un parcurs relevant pentru ceea ce face și pentru ceea ce își dorește să învețe. Îi încurajăm pe participanți să exploreze toate cele șase scene, chiar dacă nu sunt specializați pe fiecare dintre ele. Subiectele se intersectează, iar perspectivele diferite pot completa ceea ce știm deja și pot deschide noi direcții de învățare. Dincolo de tehnologie, ne dorim ca DevCon să rămână un loc în care comunitatea se întâlnește, face schimb de experiență și construiește împreună”, a spus Andreea Balaci Buncianu, Delivery Area Manager, Catalyst Solutions.

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 20 ani de experiență, Catalyst Solutions a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum: DevTalks Romania, DevCon, Empower Tech, hipo.ro, Angajatori de TOP, Top Talents România și studiul Cei mai doriți angajatori.