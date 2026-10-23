București: Conferință dedicată femeilor din industria de tehnologie

Femeile din industria tech sunt așteptate la o conferință care se va desfășura în București, în luna noiembrie, unde pot urmări discuții despre tendințele industriei și pot construi conexiuni relevante, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Empower Tech are loc pe 17 noiembrie 2026, la NORD Events Center by Globalworth.

Evenimentul creează un cadru de întâlnire pentru femeile din industria tech, lideri de afaceri și specialiști din tehnologie, oferind oportunitatea de a explora perspective noi si de a construi conexiuni în jurul unor teme esențiale pentru evoluția mediului profesional și a ecosistemului tech. Organizatorii spun că se așteaptă la 500 de lideri și profesioniști din tech.

Empower Tech este structurat în funcție de 6 direcții relevante pentru organizațiile și profesioniștii care vor să rămână conectați la evoluția industriei:

Femeile în tehnologie – vizibilitate, reprezentare și oportunități de dezvoltare pentru femeile care contribuie la transformarea industriei.

– vizibilitate, reprezentare și oportunități de dezvoltare pentru femeile care contribuie la transformarea industriei. Diversitate și incluziune – construirea unor medii profesionale în care perspectivele diferite sunt apreciate, iar oportunitățile de creștere sunt accesibile tuturor.

– construirea unor medii profesionale în care perspectivele diferite sunt apreciate, iar oportunitățile de creștere sunt accesibile tuturor. Leadership și dezvoltare în carieră – abilitățile, experiențele și perspectivele care susțin evoluția profesională și formarea noilor generații de lideri.

– abilitățile, experiențele și perspectivele care susțin evoluția profesională și formarea noilor generații de lideri. Cultură organizațională și oameni – rolul colaborării, al valorilor comune și al relațiilor dintre oameni în construirea unor echipe și organizații performante.

– rolul colaborării, al valorilor comune și al relațiilor dintre oameni în construirea unor echipe și organizații performante. Inovație și transformare digitală – tehnologii emergente, noi modele de lucru și strategii prin care organizațiile se adaptează și creează valoare.

– tehnologii emergente, noi modele de lucru și strategii prin care organizațiile se adaptează și creează valoare. Viitorul tehnologiei – tendințe, provocări și oportunități care vor influența următoarea etapă a evoluției digitale.

Evenimentul va cuprinde prezentări ale speakerilor locali și internaționali și va avea o zonă expozițională, un spațiu dedicat conversațiilor și schimbului de idei, unde participanții pot explora subiecte de interes alături de reprezentanții companiilor, pot descoperi perspective diferite asupra provocărilor din industrie și pot identifica oportunități de colaborare.

„Empower Tech pornește de la ideea că viitorul tehnologiei este construit la intersecția dintre inovație, leadership și potențialul uman. Într-un context în care transformarea digitală redefinește industrii și profesii, capacitatea de a încuraja diversitatea, de a dezvolta lideri și de a crea culturi organizaționale adaptabile devine la fel de importantă ca evoluția tehnologică în sine. Prin temele abordate și comunitatea pe care o reunește, conferința își propune să contribuie la o conversație relevantă despre felul în care putem construi o industrie tech mai incluzivă, mai inovatoare și mai bine pregătită pentru provocările viitorului”, Roxana Alexandra Sluser, Chief Project Lead Empower Tech & DevTalks Romania.

Empower Tech este organizat de Catalyst Solutions, companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding și cunoscută pentru evenimente ca DevTalks România, DevCon și Angajatori de TOP, printre altele.