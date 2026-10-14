BNR a semnat un acord cu industria fintech din România. Ce se schimbă pentru companiile care dezvoltă servicii financiare digitale

Banca Națională a României (BNR) și Asociația Română de Fintech (RoFintech) au semnat un protocol de colaborare pentru susținerea inovației în serviciile de plată. Acordul, încheiat pentru patru ani, va permite companiilor fintech să aducă în atenția băncii centrale problemele întâmpinate în dezvoltarea serviciilor financiare digitale și să formuleze propuneri tehnice.

Protocolul a fost semnat luni, 12 octombrie 2026, la sediul BNR, de Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul băncii centrale, și Cosmin Cosma, președintele RoFintech.

Colaborarea urmărește dezvoltarea unor servicii de plată mai accesibile, eficiente și sigure, printr-un dialog instituțional între autoritatea de reglementare și companiile care dezvoltă tehnologii financiare.

Acordul prevede schimburi de expertiză, analiza evoluției pieței și identificarea dificultăților întâmpinate de firmele fintech în dezvoltarea și utilizarea serviciilor financiare digitale.

Open banking, acces la plăți și reglementări. Ce prevede acordul BNR–RoFintech

Printre domeniile vizate de colaborare se numără open banking, accesul la serviciile de plată și implementarea practică a reglementărilor financiare.

Open banking permite, cu acordul clienților, accesarea anumitor date bancare de către furnizori autorizați de servicii financiare, facilitând dezvoltarea unor aplicații și servicii digitale.

Prin noul protocol, RoFintech va putea transmite BNR experiența acumulată de companiile membre, inclusiv problemele tehnice sau dificultățile întâlnite în piață.

Asociația va contribui la documentarea acestor probleme și la formularea unor propuneri tehnice, astfel încât experiența companiilor fintech să fie luată în considerare în dialogul privind evoluția pieței financiare.

„Pentru RoFintech, acest protocol reprezintă un moment de referință. Dialogul deja cordial cu Banca Națională a României trece într-o nouă etapă de colaborare instituțională. Companiile fintech acumulează zilnic experiență despre felul în care funcționează serviciile financiare digitale și despre dificultățile care limitează utilizarea lor. Avem acum un cadru structurat în care putem aduce această experiență în dialogul cu BNR”, a declarat Cosmin Cosma, președintele RoFintech.

Acesta susține că obiectivul este valorificarea expertizei companiilor pentru dezvoltarea unor servicii financiare mai accesibile și mai sigure, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.

Protocol pe patru ani, fără activități comerciale

Acordul dintre BNR și RoFintech este încheiat pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii.

Activitățile comune vor avea caracter necomercial și se vor desfășura pe baza unor principii de neutralitate, rigoare tehnică și relevanță practică.

Protocolul nu anunță lansarea unor produse financiare sau modificări imediate ale reglementărilor, ci instituie un cadru de colaborare și schimb de informații între banca centrală și industria fintech.

Asociația Română de Fintech (RoFintech) reprezintă interesele ecosistemului fintech local și susține dezvoltarea industriei prin parteneriate cu sectorul financiar, dialog privind reglementările și inițiative de internaționalizare.

Organizația facilitează, de asemenea, conexiunile dintre companiile fintech și investitori, promovează oportunitățile de finanțare și sprijină dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul tehnologiilor financiare.