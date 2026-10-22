Black Friday 2026: Sfaturi de la ANPC pentru doritorii de chilipiruri

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a publicat un set de sfaturi utile pentru amatorii de chilipiruri, înainte de Black Friday 2026.

„Doar astăzi!”, „Ultima șansă!”, „Profită înainte să expire oferta!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” - sunt doar câteva dintre mesajele care vor apărea pe ecranele consumatorilor în perioada Black Friday, avertizează ANPC.

Aceste practici de comunicare sunt utilizate pe perioade variabile, de la câteva ore la mai multe zile sau săptămâni, și nu se limitează la un singur eveniment comercial.

În acest context, evaluarea atentă a ofertelor și verificarea informațiilor prezentate sunt esențiale pentru luarea unor decizii de cumpărare în cunoștință de cauză.

Urgența unei oferte nu suspendă drepturile consumatorilor. Nici de Black Friday, nici în afara campaniilor promoționale.

ANPC subliniază că „urmărește respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor pe tot parcursul anului, în special în perioadele de campanii comerciale intense”.

De aceea, înainte de a apăsa „Cumpără”, ANPC le recomandă românilor să privească „dincolo de mesajul promoțional”: