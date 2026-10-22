Black Friday 2026: Sfaturi de la ANPC pentru doritorii de chilipiruri

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a publicat un set de sfaturi utile pentru amatorii de chilipiruri, înainte de Black Friday 2026.
„Doar astăzi!”, „Ultima șansă!”, „Profită înainte să expire oferta!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” - sunt doar câteva dintre mesajele care vor apărea pe ecranele consumatorilor în perioada Black Friday, avertizează ANPC.
Aceste practici de comunicare sunt utilizate pe perioade variabile, de la câteva ore la mai multe zile sau săptămâni, și nu se limitează la un singur eveniment comercial.
În acest context, evaluarea atentă a ofertelor și verificarea informațiilor prezentate sunt esențiale pentru luarea unor decizii de cumpărare în cunoștință de cauză.
Urgența unei oferte nu suspendă drepturile consumatorilor. Nici de Black Friday, nici în afara campaniilor promoționale.
ANPC subliniază că „urmărește respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor pe tot parcursul anului, în special în perioadele de campanii comerciale intense”.
De aceea, înainte de a apăsa „Cumpără”, ANPC le recomandă românilor să privească „dincolo de mesajul promoțional”:
- Planificați cumpărăturile. Stabiliți o listă de achiziții și un buget pe care să îl respectați. Cumpărați în funcție de nevoile reale, nu de impulsul de moment.
- Nu vă bazați exclusiv pe recomandările din mediul online. O postare care promovează un produs poate avea un scop comercial. Verificați dacă este marcată corespunzător ca publicitate și analizați oferta înainte de a cumpăra.
- Verificați comerciantul. Înainte de a plasa comanda, asigurați-vă că site-ul afișează datele de identificare ale companiei, informații de contact și politici clare privind termenii și condițiile, returul și confidențialitatea.
- Verificați dacă reducerea este reală. Comparați prețurile și țineți cont de faptul că reducerile de preț trebuie să se bazeze pe cel mai scăzut preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.
- Analizați prețul final. Verificați costurile de livrare, condițiile de plată și politica de retur înainte de confirmarea comenzii.
- Nu vă grăbiți să cumpărați. Mesaje precum „Ultima șansă!” sau „Oferta expiră!” pot crea presiunea unei decizii imediate. Verificați intervalul estimat de livrare, deoarece acesta se poate modifica din cauza volumului mare de comenzi.
- O ofertă care atrage atenția nu este neapărat o ofertă avantajoasă. Informarea prealabilă este esențială pentru a înțelege condițiile reale ale ofertei și pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.