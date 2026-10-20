Black Friday 2026 la Flanco începe pe 22 octombrie și durează aproape 6 săptămâni. Reduceri de până la 54% și produse de la 299 lei

Flanco începe joi, 22 octombrie, campania Black Friday 2026, care se va desfășura până pe 30 noiembrie, atât online, cât și în cele peste 150 de magazine ale retailerului din România. Compania anunță reduceri de până la 54% pentru anumite categorii de produse și va introduce oferte noi în trei etape, pe parcursul celor aproape șase săptămâni.

Ajunsă la cea de-a 16-a ediție, campania Black Friday organizată de Flanco include televizoare, laptopuri și alte produse IT, telefoane, electrocasnice mari și mici.

Potrivit companiei, reducerile maxime anunțate pentru Black Friday 2026 sunt:

Televizoare: până la 41%;

până la 41%; Produse IT: până la 50%;

până la 50%; Electrocasnice mici: până la 54%;

până la 54%; Căști și telefoane: până la 41%;

până la 41%; Electrocasnice mari: reduceri de până la 1.500 lei;

reduceri de până la 1.500 lei; Smartphone-uri: reduceri de până la 1.000 lei.

Printre produsele incluse în ofertele anunțate de retailer se numără televizoare LG QNED, cu diagonala de 108 cm, la prețuri începând de la 1.399 lei, espressoare automate Philips, de la 899 lei, și mașini de spălat rufe, tot de la 899 lei. Aspiratoarele verticale vor avea prețuri începând de la 299 lei.

Ofertele Black Friday 2026 la Flanco vor fi lansate în trei etape

Spre deosebire de campaniile concentrate într-o singură zi sau într-un weekend, Flanco organizează Black Friday pe o perioadă de aproape șase săptămâni.

Retailerul precizează că va introduce produse și reduceri noi în trei etape, pe parcursul campaniei.

„Pe parcursul celor aproape șase săptămâni de campanie, vom adăuga produse noi în ofertă în trei etape, astfel încât clienții să găsească permanent stocuri disponibile, discounturi noi și opțiuni relevante pentru nevoi și bugete diferite”, a declarat Dragoș Sîrbu, CEO Flanco.

Black Friday Flanco 2026: Rate fără dobândă, vouchere Rabla și retur în 45 de zile

Pe durata campaniei, Flanco menține posibilitatea achiziționării produselor în 24 de rate fără dobândă, precum și programele de reciclare a echipamentelor electronice și electrocasnice.

Prin programele Rabla ale retailerului, cumpărătorii care predau echipamente uzate pot primi vouchere de până la 300 lei pentru achiziția unor produse noi, inclusiv electrocasnice, espressoare automate, laptopuri și televizoare.

Pentru smartphone-uri, compania anunță reduceri de până la 30% la achiziționarea unui telefon nou în schimbul unuia vechi, în condițiile programului de buy-back.

Clienții beneficiază și de o perioadă de 45 de zile pentru retur gratuit.

Produsele comandate online pot fi livrate prin curier sau ridicate din cele peste 7.000 de lockere disponibile, precum și din magazinele Flanco.

Flanco are peste 1.400 de angajați și operează o rețea de 150 de magazine în 103 orașe din România, alături de magazinul online flanco.ro. Campania Black Friday 2026 începe pe 22 octombrie și se încheie pe 30 noiembrie.