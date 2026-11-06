Black Friday 2026 la agențiile de turism: Vacanțe cu cazare de la 1 euro, reduceri de până la 65% și discounturi de 900 de euro

Două agenții de turism din România, Christian Tour și Eturia, au lansat vineri, 6 noiembrie, campaniile de Black Friday 2026, cu reduceri pentru vacanțele de Crăciun și Revelion, sejururile din vara anului viitor și călătoriile exotice. Ofertele includ cazare în Grecia de la 1 euro pentru șapte nopți, reduceri de până la 65% pentru anumite pachete turistice și discounturi de până la 900 de euro de persoană pentru vacanțe în destinații din întreaga lume.

Campaniile celor două companii se desfășoară în perioade diferite. Christian Tour oferă reduceri între 6 și 8 noiembrie, în timp ce promoțiile Eturia sunt disponibile până pe 20 noiembrie 2026.

Christian Tour: Șapte nopți de cazare de la 1 euro și reduceri de până la 65%

Christian Tour anunță reduceri de până la 65% pentru anumite sejururi cu avionul din vara anului 2027, precum și oferte pentru vacanțele de iarnă, circuite culturale, croaziere și destinații exotice.

Una dintre ofertele campaniei este cazarea în Grecia, cu tarife care pornesc de la 1 euro de persoană pentru șapte nopți, la anumite unități și în limita locurilor disponibile. Oferta presupune însă achiziționarea obligatorie a transportului cu autocarul, al cărui cost se adaugă celui de cazare.

Tot pentru Grecia, unele hoteluri sunt incluse în promoția „Plătești 1, merg 2”, prin care două persoane beneficiază de cazare la tariful uneia singure.

Familiile cu copii pot găsi pachete în Antalya, Creta, Hurghada și Tunisia în care transportul și cazarea copiilor sunt gratuite, în condițiile ofertelor eligibile. În Bulgaria, anumite hoteluri oferă cazare gratuită pentru doi copii în sezonul estival 2027.

Pentru vacanțele în România, reducerile ajung la 50%, atât pentru sejururile pe litoral, cât și pentru unele pachete de sărbători în stațiunile montane.

„De la an la an, vedem că tot mai mulți români includ vacanțele în lista de cumpărături de Black Friday. Sunt persoane care își stabilesc din timp un buget pentru concediu și așteaptă această perioadă ca să facă rezervarea. În contextul economic actual, prețul cântărește mult în decizie”, a declarat Ștefan Petre, CEO Christian Tour.

Potrivit acestuia, pentru anumite sejururi din 2027, reducerile de Black Friday se cumulează cu cele de Early Booking.

Oferte pentru Crăciun, Revelion și Laponia

Pentru vacanțele de sărbători, Christian Tour anunță reduceri de până la 25%, la care se poate adăuga un discount de 50 de euro de persoană pentru anumite programe.

Printre exemplele de tarife comunicate se numără un sejur de patru nopți la Budapesta, de Crăciun, de la 389 de euro de persoană, și unul de trei nopți la Belgrad, de Revelion, de la 260 de euro.

Pentru Laponia, reducerile pot ajunge la 150 de euro de persoană, iar unele pachete includ excursii gratuite sau gratuitate pentru al doilea copil.

Compania oferă și vouchere de 50 de euro pentru circuitele culturale și de 100 de euro pentru cele exotice. O altă promoție permite cumpărarea unui voucher în valoare de 100 de euro, utilizabil la o rezervare, pentru numai 33 de euro.

Turiștii care achită avansul pentru o vacanță vineri, 6 noiembrie, sunt înscriși automat într-o tombolă, premiul fiind chiar vacanța rezervată.

Campania Christian Tour se încheie duminică, 8 noiembrie 2026, iar ofertele sunt disponibile în limita locurilor.

Eturia: Reduceri de până la 900 de euro de persoană pentru vacanțe exotice

Agenția Eturia, specializată în vacanțe exotice personalizate, desfășoară în perioada 6–20 noiembrie campania Black Friday TravelPrint 2026, cu reduceri de până la 900 de euro de persoană.

Promoțiile acoperă destinații din Asia, Africa, America de Sud, Pacific, Europa, Australia și Noua Zeelandă și includ atât sejururi la plajă, cât și circuite culturale, vacanțe pentru familii, călătorii de aventură și experiențe premium.

Printre destinațiile promovate se numără Maldive, Zanzibar, Thailanda și Kenya, pentru care sunt disponibile inclusiv pachete cu zboruri charter directe. Oferta cuprinde și programe pentru Laponia, precum și vacanțe de Crăciun și Revelion.

„Black Friday este cel mai important moment promoțional al anului pentru Eturia, iar în 2026 estimăm o creștere a vânzărilor de 10–15% față de anul trecut, când am înregistrat rezultate foarte bune. Peste jumătate dintre clienții care rezervă în această perioadă aleg vacanțe pentru Crăciun, Revelion sau luna ianuarie, ceea ce arată că Black Friday este un moment important pentru achiziţionarea călătoriilor de sărbători, la preţuri avantajoase”, a declarat Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Ofertele sunt organizate în șase categorii, în funcție de preferințele turiștilor: vacanțe la plajă, călătorii pentru familii, wellness, aventură și natură, circuite culturale și experiențe de lux.

În paralel, Circuiterra.net, platforma de rezervări online a Eturia, oferă o reducere de 10% la orice vacanță rezervată în perioada 6–20 noiembrie.

Campania include și o componentă interactivă, My TravelPrint, prin care utilizatorii pot selecta pe un glob virtual trei destinații: următoarea vacanță, destinația visată și o călătorie pe care și-ar dori să o facă măcar o dată în viață. Alegerile sunt reunite într-o hartă personalizată, care poate fi distribuită pe rețelele sociale.

Ofertele Eturia sunt valabile până vineri, 20 noiembrie 2026, ora 17:00.