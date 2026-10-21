Black Friday 2026: 7 din 10 români vor să facă cumpărături. Ce produse caută femeile și bărbații și câți bani sunt dispuși să cheltuiască (Studiu)

Șapte din zece români intenționează să facă achiziții de Black Friday 2026, cea mai mare proporție din ultimii patru ani, potrivit unui studiu realizat de agenția de cercetare de piață MKOR. Bugetul mediu alocat cumpărăturilor este de aproximativ 2.100 de lei, iar 60% dintre cei interesați de reduceri vor să cumpere exclusiv online.

Intenția de cumpărare de Black Friday a crescut la 70% în 2026, față de 62% anul trecut și 57% în 2023 și 2024, potrivit studiului Black Friday Trends 2023-2026, realizat de MKOR.

Interesul pentru cumpărături este aproape identic în rândul femeilor (70%) și bărbaților (71%), însă categoriile de produse căutate diferă semnificativ.

Electrocasnicele și electronicele se află pe primul loc în preferințele ambelor categorii de consumatori, fiind menționate de 55% dintre femeile care intenționează să cumpere și de 47% dintre bărbați.

În schimb, bărbații sunt mai interesați de telefoane, laptopuri și produse de gaming, în timp ce femeile caută în proporții mai mari cosmetice, haine și produse pentru casă.

Ce vor să cumpere femeile și bărbații de Black Friday 2026

Potrivit studiului, 44% dintre bărbații care intenționează să cumpere de Black Friday au pe listă produse IT&C, precum telefoane, laptopuri și smartwatch-uri, comparativ cu 29% dintre femei.

Diferențe importante apar și în cazul jocurilor video și produselor de gaming, căutate de 19% dintre bărbați și 6% dintre femei. Produsele auto și moto sunt preferate de 14% dintre bărbați, față de numai 3% dintre femei.

În schimb, cosmeticele, parfumurile și produsele de îngrijire sunt pe lista a 37% dintre femei, comparativ cu 17% dintre bărbați.

Tot 37% dintre femei intenționează să cumpere haine, încălțăminte și accesorii, față de 24% dintre bărbați.

Diferențele se mențin și în alte categorii. Produsele pentru casă sunt căutate de 30% dintre femei și 17% dintre bărbați, iar serviciile de înfrumusețare și spa de 10% dintre femei și numai 1% dintre bărbați.

Cori Cimpoca, fondatoare și CEO MKOR

„Femeile și bărbații vor să cumpere în aceeași măsură, dar listele lor arată foarte diferit. Retailerii care vorbesc la fel cu amândouă grupurile pierd o parte din public. Aș alege mesajele și ofertele pe categorii: tehnologie și jocuri pentru bărbați, frumusețe și modă pentru femei”, spune Cori Cimpoca, fondatoare și CEO MKOR.

Bugetul mediu de Black Friday 2026: aproximativ 2.100 de lei

Românii care intenționează să participe la campaniile de reduceri au stabilit, în medie, un buget de aproximativ 2.100 de lei.

Suma este apropiată de cea declarată în 2025, de 2.046 de lei, și ușor sub nivelul din 2024, de 2.179 de lei. MKOR precizează însă că formularea întrebării privind bugetul s-a modificat în 2026, astfel încât comparația este orientativă.

Aproape nouă din zece potențiali cumpărători (86%) declară că și-au stabilit bugetul înainte de Black Friday.

Pentru 50% dintre respondenții care intenționează să cumpere, principalul criteriu în stabilirea bugetului îl reprezintă banii disponibili, față de 71% în 2023. În același timp, 43% iau în considerare prețurile produselor pe care doresc să le achiziționeze.

Datele procesatorului de plăți NETOPIA Payments arată că, în ziua de Black Friday 2025, valoarea medie a unei plăți cu cardul a fost de aproximativ 400 de lei, cu 60% peste media anuală.

Șase din zece cumpărători vor să profite de reduceri exclusiv online

Comerțul online câștigă teren în preferințele consumatorilor care se pregătesc pentru Black Friday 2026.

Potrivit MKOR, 60% dintre cei care intenționează să cumpere vor face achiziții exclusiv online, față de 47% anul trecut.

În schimb, proporția celor care intenționează să cumpere numai din magazinele fizice a scăzut de la 12% în 2025 la 8% în 2026.

Studiul arată și că, în anii precedenți, proporția persoanelor care au declarat ulterior că au cumpărat de Black Friday a fost mai mare decât intenția exprimată înaintea campaniilor.

Astfel, în 2023, intenția de cumpărare a fost de 57%, însă 71% dintre respondenții chestionați în anul următor au declarat că au făcut achiziții.

În 2024, diferența a fost și mai mare: 57% intenționau să cumpere, dar 77% au declarat ulterior că au participat la reduceri.

În 2025, intenția a fost de 62%, în timp ce proporția celor care au declarat ulterior că au cumpărat a ajuns la 79%.

Plățile online de Black Friday au crescut cu 19% în 2025

Datele NETOPIA Payments indică o creștere de 19% a volumului total al plăților procesate în ziua de Black Friday 2025, comparativ cu ediția din 2024.

În aceeași perioadă, numărul comercianților activi care au utilizat serviciile procesatorului a crescut cu 8%.

Totuși, diferența dintre activitatea de plată din ziua de Black Friday și cea dintr-o zi obișnuită s-a redus în ultimii ani.

În 2023, numărul plăților cu cardul procesate de Black Friday era de 1,9 ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Raportul a scăzut la 1,5 în 2024 și la 1,4 în 2025.

Potrivit companiei, evoluția este explicată de creșterea generală a plăților digitale, inclusiv în afara campaniilor de reduceri.

Un alt aspect important pentru comercianți este faptul că activitatea de cumpărare nu se limitează la ziua principală de Black Friday.

Raluca Micu, CEO NETOPIA Payments

„Black Friday 2025 a arătat că plățile se mută tot mai mult în digital, chiar într-un an greu pentru comerț. Pentru comercianți, asta înseamnă că o campanie bună nu se oprește în ziua reducerilor: mai mult de jumătate din plăți au venit după Black Friday”, afirmă Raluca Micu, CEO NETOPIA Payments.

Datele companiei reflectă exclusiv tranzacțiile comercianților care utilizează serviciile NETOPIA Payments și nu includ toate modalitățile de plată folosite de consumatori, precum plata numerar la livrare.

Despre studiul MKOR

Studiul „Black Friday Trends 2023-2026” a fost realizat în perioada 18-23 septembrie 2026, printr-un sondaj online, pe un eșantion de 1.000 de respondenți din România, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.

Cercetarea are un nivel de încredere declarat de 95% și o marjă de eroare de ±3,1%.

MKOR este o agenție românească de cercetare de piață, fondată în 2012, care realizează studii despre comportamentul consumatorilor și evoluția pieței.