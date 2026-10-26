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Bank Friday 2026: Când va avea loc campania Băncii Transilvania / Oferte „Happy Hour” și tragere la sorți pentru telefoane iPhone

Bank Friday 2026: Când va avea loc campania Băncii Transilvania / Oferte „Happy Hour” și tragere la sorți pentru telefoane iPhone
Sursă: Banca Transilvania, captură ecran StartupCafe.ro
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Banca Transilvania a anunțat că Bank Friday, campania anuală care are loc în perioada Black Friday, va avea loc pe 6 noiembrie 2026, și derulează „Happy Hour” zilnic până la această dată, cu oferte surpriză disponibile doar câteva ore.

Cei interesați se pot înscrie pentru a primi informațiile în avans despre oferta BT. Dacă aceștia achiziționează un produs fie în perioada premergătoare Bank Friday, fie pe 6 noiembrie, de Bank Friday, aceștia sunt incluși într-o tragere la sorți pentru 3 telefoane iPhone 18 Pro.

Bank Friday vine cu oferte pentru clienții persoane fizice și pentru firme, disponibile în locațiile băncii și online.

Banca Transilvania spune că va oferi cea mai mică dobândă din an la creditele de nevoi personale, oferă până la 400 lei în puncte Star cadou la obținerea cardului de cumpărături și „cele mai bune oferte din an” pentru firme la credite, leasing auto și altele.

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