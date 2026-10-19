Atac ransomware la RADIOCOM, compania de stat care transmite programele radio și TV în România. DNSC investighează incidentul

Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR) - Radiocom, companie deținută integral de statul român, care operează infrastructura națională de transmisie a programelor de radio și televiziune, a anunțat luni, 19 octombrie 2026, că investighează un incident de securitate cibernetică având caracteristicile unui atac de tip ransomware. Serviciul de e-mail al companiei a fost suspendat preventiv, iar specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au început investigațiile.

Atacul a fost detectat luni dimineață, la ora 06:30, potrivit unui comunicat transmis de Radiocom și semnat de directorul general al companiei, Mircea Stoian.

Incidentul a fost raportat prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar o echipă a DNSC s-a deplasat la sediul companiei pentru investigații.

Potrivit verificărilor preliminare, atacul pare să fi afectat rețeaua internă a Radiocom.

„Am luat imediat măsuri de limitare a incidentului. Pe baza verificărilor de până acum, impactul pare concentrat în rețeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv pe durata investigației”, se arată în comunicatul transmis luni, la ora 11:00.

Reprezentanții societății precizează că serviciile furnizate clienților funcționează în continuare și că, până la momentul comunicării, nu existau indicii că acestea ar fi fost afectate.

Radiocom evaluează împreună cu autoritățile ce date au fost compromise și urmează să informeze persoanele și instituțiile vizate, potrivit obligațiilor legale.

Compania a anunțat că va sesiza organele competente, inclusiv Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Până la restabilirea serviciului de e-mail, clienții și partenerii pot contacta Radiocom la numărul de telefon 0720 767 145 sau la adresa temporară radiocom.urgente@gmail.com.

Compania avertizează asupra riscurilor asociate mesajelor primite în numele său și recomandă evitarea accesării linkurilor și atașamentelor neașteptate.

Radiocom a anunțat că următoarea informare privind evoluția incidentului este estimată pentru luni, 19 octombrie, la ora 16:00.

Ce este Radiocom, compania de stat vizată de atacul cibernetic

Societatea Națională de Radiocomunicații este unul dintre principalii operatori ai infrastructurii de comunicații electronice din România, având un rol important în transmisia programelor publice de radio și televiziune.

Compania este deținută integral de statul român și a fost înființată în 1998, prin reorganizarea fostei Regii Autonome Radiocomunicații.

Radiocom asigură transmisia terestră a programelor de radio și televiziune, inclusiv prin infrastructura utilizată pentru televiziunea digitală terestră, care permite recepționarea gratuită a programelor TV.

Societatea furnizează și servicii de transmisii de date, comunicații radio și comunicații prin satelit, inclusiv în zone izolate, unde infrastructura convențională de telecomunicații este limitată.

Unul dintre obiectivele importante operate de Radiocom este Centrul de Comunicații prin Satelit Cheia, din județul Prahova, prin intermediul căruia compania furnizează conexiuni prin satelit. Infrastructura de la Cheia este implicată și în proiecte de supraveghere a obiectelor spațiale, în colaborare cu Agenția Spațială Română și Agenția Spațială Europeană.

Radiocom dispune de patru direcții regionale, la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, și de o rețea extinsă de amplasamente tehnice, turnuri și echipamente de transmisie.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 259 de milioane de lei, un profit net de 16,1 milioane de lei și avea 1.142 de angajați.

Din septembrie 2026, funcția de director general este ocupată de Mircea Stoian, cel care a semnat comunicatul referitor la incidentul de securitate cibernetică.

Ce este un atac ransomware

Ransomware este un tip de atac informatic prin care infractorii cibernetici pot bloca accesul la sisteme și fișiere, de regulă prin criptarea datelor, solicitând ulterior plata unei răscumpărări pentru deblocarea acestora.

În unele cazuri, atacatorii sustrag și informații confidențiale, amenințând că le vor publica dacă organizația afectată nu plătește suma cerută.

În cazul Radiocom, investigația este în desfășurare, iar primele constatări indică un incident cu caracteristici ransomware, concentrat în infrastructura informatică internă.