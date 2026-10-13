Apple lansează HomeView și mai multe accesorii smart home

Gigantul american Apple lansează primul său dispozitiv de tip „ecran inteligent” HomeView, o gamă de accesorii smart home realizată în colaborare cu LG și Schneider Electric și generații noi de Apple TV 4K și homePod mini.

„Vedeta” lansării de astăzi este Apple HomeView. Dispozitivul are un ecran de 7 inch și combină „divertisment, conexiune și gestionarea smart home într-un singur loc”, de la redarea muzicii și apelurile FaceTime, până la monitorizarea locuinței și automatizări hands-free cu control vocal, scrie compania într-un anunț.

Acesta recunoaște utilizatorii după fețele lor, adaptându-se astfel încât să poată accesa conținutul lor personal în Mesaje, FaceTime, Calendar, Memento-uri și Find My. HomeView include și asistentul actualizat recent cu inteligență artificială generativă Siri AI.

Culorile HomeView. Sursă: Apple

Ecranul se adaptează în funcție de condițiile de lumină, de la 500 de niți, suficient de puternic pentru a rămâne viu și ușor de văzut chiar și într-o cameră luminată de soare, la doar 0,3 niți.

Acesta are și două difuzoare personalizate full-range care oferă Spatial Audio și un sistem ce conferă bass puternic, spune Apple.

Prețul de pornire pentru noul tip de accesoriu smart home este de 299 dolari. Momentan, HomeView nu este disponibil în UE pentru că asistentul cu inteligență artificială nu este, de asemenea, lansat în țările europene, argumentează compania.

Pe lângă ecranul inteligent, Apple a lansat și accesoriile Apple Home Collection, o serie de dispozitive inteligente făcute în colaborare cu LG și Schneider Electric. Printre acestea se numără: camere foto pentru interior și exterior, termostate, senzori de temperatură și sonerie video și încuietoare.

Prețurile încep de la 39,95 dolari pentru un senzor de casă Schneider Electric până la 399,95 dolari pentru o cameră LG Floodlight Cam.

Noi generații de HomePod mini și Apple TV 4K

Gigantul american a prezentat și actualizările produselor deja existente HomePod mini și Apple TV 4K, acum cu Siri AI.

HomePod mini 2 este alimentat de procesorul Apple S10 și pornește de la prețul de 149 dolari.

Apple TV 4K (a patra generație) are trei microfoane în „cutia smart” pe lângă microfonul de pe telecomandă, schimbă procesorul A15 pe un A19 și suportă crearea de „home theater” cu 4 boxe HomePod mini 2. Acesta costă 299 dolari.