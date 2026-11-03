Aplicația românească ESX, de abonamente la sală, a lansat un nou instrument pentru firme și angajații lor

Firma românească ESX, cunoscută pentru aplicația sa de abonamente la sălile de fitness, a lansat acum un instrument dedicat firmelor, care le permite să administreze mai eficient abonamentele sportive pentru angajați.

ESX spune, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că lansarea instrumentului face parte din strategia de accelerare a dezvoltării segmentului corporate în 2027. Tot pentru anul viitor, firma își propune să extindă rețeaua cu 150 de parteneri noi și să diversifice portofoliul de activități disponibile.

Într-un răspuns comunicat StartupCafe.ro, ESX spune că noul serviciu este utilizat de clienții ESX ca un instrument integrat, astfel că nu are o denumire separată. Firma nu a comunicat valoarea investiției în dezvoltarea noului instrument.

„Vedem o cerere în creștere din partea companiilor pentru beneficiile sportive oferite angajaților, iar noi suntem pregătiți să răspundem acestei tendințe. Platforma pe care am dezvoltat-o le permite angajatorilor să administreze mai ușor abonamentele sportive și să își optimizeze costurile. Obiectivul nostru este să simplificăm accesul la activități sportive atât pentru angajatori, cât și pentru angajați”, declară Andrei Trofin, CEO (foto) ESX.

În perioada ianuarie - septembrie 2026, ESX susține că a înregistrat peste 5 milioane de vizite în rețeaua sa de peste 730 de săli și centre sportive partenere din țară, cu 12% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul utilizatorilor noi a crescut cu 23%, iar frecvența vizitelor a avansat cu aproximativ 10%, ajungând la o medie de 12 vizite pe lună per utilizator.

Platforma ESX a depășit pragul de 600.000 de utilizatori înregistrați, înregistrând o medie de peste 50.000 de clienți activi pe lună.

În primele nouă luni din 2026, ESX susține că cifra sa de afaceri a crescut cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 13,3 milioane de euro, în creștere cu 5,6% față de 2024.

Datele ESX indică și o creștere a ponderii utilizatorii care aleg să achite abonamentele în avans pentru mai multe luni. În 2026, aproximativ 30% dintre utilizatorii activi au optat pentru această variantă de plată, comparativ cu 10% în 2025.

Datele ESX arată și o diversificare a preferințelor sportive. Astfel, peste 60% dintre utilizatori combină cel puțin două activități, comparativ cu aproximativ 33% în aceeași perioadă din 2025.

Cele mai mari creșteri ale numărului de vizite au fost înregistrate la box (+60%), padel (+35%), tenis (+25%) și yoga (+20%). În ceea ce privește volumul total al vizitelor, fitnessul, cardio, sauna, padelul și aerobicul se numără printre cele mai accesate activități din rețeaua ESX.

Tendința de diversificare este vizibilă în special în rândul utilizatorilor cu vârste între 25 și 35 de ani, în timp ce persoanele sub 25 de ani preferă fitnessul și activitățile cardio.

„Pe măsură ce preferințele sportive se diversifică, este important să dezvoltăm rețeaua ESX atât din perspectiva acoperirii geografice, cât și a varietății activităților disponibile. Ne dorim ca utilizatorii să găsească activități potrivite pentru ei, aproape de casă sau de birou. În 2026, aproximativ 100 de parteneri noi s-au alăturat rețelei ESX, iar pentru 2027 ne propunem să atragem încă 150 de parteneri și să extindem oferta de activități sportive”, declară Andrei Trofin, CEO ESX.