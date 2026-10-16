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Altă țeapă online: Nu furnizați date! Avertisment ANAF

Altă țeapă online: Nu furnizați date! Avertisment ANAF
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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O nouă tentativă de fraudă în numele ANAF: Fiscul atrage atenția că au apărut site-uri care folosesc în mod abuziv numele instituției pentru a colecta ilegal date personale, fiscale și bancare.

Aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informații sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare.

ANAF recomandă contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale.

În cazul în care aţi accesat accidental o astfel de platformă sau aţi oferit informaţii sensibile, ANAF recomandă să contactaţi autorităţile competente şi, dacă este cazul, instituţia bancară.

Fiscul reamintește că a dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, serviciul Spațiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituția.

Fiscul mai recomandă contribuabililor:

• să nu furnizeze date personale sau bancare;

• să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF;

• să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF.

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