Airbnb vrea să lanseze un agent cu inteligență artificială pentru călătorii, în prima jumătate a anului 2027

Platforma de închiriere pe termen scurt Airbnb, folosită și în România, a spus că va lansa un agent AI pentru călătorii în prima jumătate a anului 2027 și a oferit mai multe detalii despre modul în care va funcționa, potrivit TechCrunch.

În interviuri anterioare, Brian Chesky, directorul general al Airbnb, a spus că abordarea companiei de turism față de inteligență artificială ar implica mai mult decât un chatbot obișnuit și că agenții nu ar trebui să ia inspirația și navigarea din experiența utilizatorilor în planificarea de călătorii. Același gând este exprimat și în cea mai recentă scrisoare adresată acționarilor:

„Agenții AI de azi, precum Muse și Instinct, sunt buni la sarcini simple de rutină, cum ar fi rezervarea unui restaurant sau programarea unei întâlniri. Dar planificarea unei călătorii e altceva. Călătoria este aspirațională. Descoperirea locurilor unde să mergi și unde să stai face parte din experiență. De fapt, 80% dintre călători spun că le place să petreacă timp cercetând excursii. Oamenii vor să se uite la poze. Vor să compare casele. Vor să ia decizii cu oamenii cu care călătoresc. Și nu cred că agenții cu scop general sunt cei mai buni pentru asta. De aceea construim propriul nostru agent AI”, a spus Chesky.

Airbnb spune că soluția lor ar urma să aibă un design diferit de alți agenți, o interfață personalizată, concepută special pentru călătorii - „Agentul nostru se bazează pe o bibliotecă de sute de componente de interfață specifice călătoriei — hărți, fotografii, comparații, calendare, itinerarii — și le compune în timp real pentru a se potrivi cu ceea ce caută”.

Compania a subliniat că aproape 20 de ani de experiență în aducerea gazdelor împreună cu oaspeți influențează modul în care este construit agentul, deoarece include perspective despre modul în care oamenii atât rezervă, cât și găzduiesc pe platforma sa. Agentul va putea, de asemenea, să ajute călătorii dincolo de rezervarea propriu-zisă, cum ar fi pentru schimbarea datelor, rezolvarea problemelor legate de plată, ajutor pe partea de rambursări și altele.

În timp, platforma de rezervări se așteaptă ca agentul să poată ajuta oamenii cu alte aspecte ale călătoriei, inclusiv nu doar locuințe și hoteluri, ci și servicii și experiențe.