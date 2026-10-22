Airbnb ia o decizie care supără proprietarii, în favoarea turiștilor

Platforma de cazări pe termen scurt Airbnb, folosită și în România, va limita sarcinile pe care gazdele le pot cere oaspeților înainte de a părăsi proprietățile date spre cazare, potrivit TechCrunch.

Într-o nouă actualizare a politicii, platforma interzice gazdelor să impună oaspeților să scoată lenjeria de pat, să spele și să pună vasele, să înceapă spălarea rufelor sau să îndepărteze gunoiul din proprietate.

Noua politică se aplică pentru rezervările de pe / după 20 noiembrie 2026, conform paginii de suport.

Schimbarea vine ca răspuns la ani de reacții negative legate de instrucțiuni prea grele la verificare și amenzi mari pentru nearuncarea gunoiului.

Mulți oaspeți și-au exprimat frustrările pe rețelele sociale, întrebându-se de ce ar trebui să fie responsabili de sarcinile de curățenie după ce deja au plătit o taxă de curățenie.

De cealaltă parte, nici unele gazde nu sunt mulțumite cu actualizarea, exprimându-și dezacordul cu politica inclusiv în forumul oficial al comunității Airbnb. Unii susțin că responsabilitățile de bază ale curățeniei sunt esențiale pentru menținerea condițiilor igienice și protejarea proprietăților. Ei subliniază că gazdele trebuie să gestioneze costurile și cerințele practice ale pregătirii proprietăților pentru următorii oaspeți.

O gazdă și-a exprimat îngrijorarea că noua politică tinde spre un model asemănător hotelului, ceea ce diminuează ceea ce face Airbnb diferit.

Platforma a evidențiat, însă, câteva excepții de la noua politică. Gazdele pot cere în continuare oaspeților să conserve apa în timpul secetelor sau să folosească containere de gunoi rezistente la urși în zonele de risc.