„AI-ul vine puternic peste noi (…) Avem o situație ușor delicată”. Cum văd angajatorii piața muncii din România în ultima perioadă

Zilele acestea, pe 30 și 31 octombrie, românii pot cunoaște o parte din firmele care angajează în perioada aceasta în cadrul unui târg de profil, desfășurat la Sala Palatului din București. StartupCafe.ro a discutat cu câțiva recrutori despre nevoia de candidați din toate nivelurile de experiență, folosirea AI și impactul asupra pieței și cum îi atrag cei aflați la început de drum.

Piața muncii se află într-o schimbare majoră, consideră Florin de la Telus Digital. El este deja prezent la acest târg de ani buni și afirmă că „alunecăm ușor, ușor pe o pantă”. Multe companii au dat afară oameni, inclusiv angajați cu „multă experiență”, absolvenții de facultate „vin cu knowledge, dar nu vin cu experiență”.

„În acest context, lipsea un singur ingredient, și anume AI, care vine puternic peste noi. Amestecând foarte bine toate aceste „ingrediente”, avem o situație ușor delicată în momentul de față”, a spus el.

În același timp, câțiva recrutori ne-au spus, la evenimentul Angajatori de TOP, că inteligența artificială este folosită și în procesul lor de recrutare, în principal pe partea de screening de CV-uri pe criterii, pentru rapiditate și recomandări, dar unele sunt și verificate din nou de oameni, pentru a sorta mai corect CV-urile.

Simona de la Genpact a observat lipsa posturilor în zonele de IT și marketing: „Se caută foarte mult în zona de Finance & Accounting, se caută foarte mult limbile străine străine vorbite bine; văd multe roluri și în zona de Banking (...) Noi, în momentul de față, suntem interesați mai ales de zona de Finance & Accounting”.

Pe partea de financiar și contabilitate se caută și la Asirom, unde am vorbit cu Alina despre rolurile destinate celor aflați la început de drum. Compania oferă stagii de internship-uri plătite, are colaborări cu mediul universitar pentru a coopta studenții încă de pe băncile facultății, iar angajații noi au parte de „un plan de onboarding în ceea ce privește departamentele în care își doresc să lucreze, cât și de o rotație în alte departamente ca să aibă posibilitatea să înțeleagă business-ul, cel puțin al asigurărilor, de la definirea produsului până la vânzarea lui”.

Veronica de la firma de construcții PORR România spune că o provocare pe care o întâmpină în rândul absolvenților și a celor aflați la început de carieră este „să-și dorească și să apară”, compania pe care o reprezintă oferind oportunități de programe de lungă durată studenților, în urma cărora aceștia pot experimenta diferite departamente, programe și altele. Ea afirmă și că firma are disponibilitatea de a dezvolta și de a crește oamenii în interiorul companiei.

Ce limbi străine și competențe se caută

Se conturează un viitor în care engleza este mai puțin cerută în țară, iar limbi cum ar fi norvegiana, finlandeza și croata sunt mai căutate de angajatori, în opinia lui Florin. Limbile europene și cele ușor de găsit „migrează către țări unde salariile sunt mai mici”, iar în același timp, el observă „o creștere în cererea pentru limbile baltice și limbile nordice”.

Asirom este în căutare și de vorbitori de limba engleză, am aflat de la Alina, iar Genpact are posturi pentru cunoscătorii de limba germană, în special pentru juniori, a spus Simona pentru StartupCafe.ro.

Pe partea de competențe necesare pentru locurile de muncă disponibile la târg, acestea sunt, în mare parte, dorința de a lucra în domeniul companiilor respective, în unele cazuri, background tehnic și experiență anterioară, în altele, deschiderea către automatizare, eficientizare și adaptabilitate, au răspuns reprezentanții companiilor pentru StartupCafe.ro.

„Angajatori de TOP” reunește, la Sala Palatului, peste 80 de companii și aproximativ 5.000 locuri de muncă, de la internship și entry-level până la joburi pentru profesioniști cu experiență.