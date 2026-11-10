5 to go urcă pe locul 4 în Europa, după Starbucks, Costa Coffee și Caffè Nero. Rețeaua românească a ajuns la 800 de cafenele

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, fondat de antreprenorii Radu Savopol și Lucian Bădilă, a urcat pe locul 4 în Europa după numărul de locații, potrivit unui raport publicat în noiembrie 2026 de compania de analiză WhiteSpace Partners. Brandul românesc se află imediat după Starbucks, Costa Coffee și Caffè Nero, depășind mai multe rețele internaționale. Între timp, 5 to go a ajuns la 800 de cafenele și pregătește extinderea pe o nouă piață europeană.

Raportul „Dark Roast, Bright Future: Scaling Coffee Brands in an Evolving Market” analizează 50 dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din 24 de piețe europene, pe baza datelor aferente lunii mai 2026.

La momentul analizat, clasamentul era condus de Starbucks, cu 3.488 de unități, urmat de Costa Coffee, cu 2.967 de locații, și Caffè Nero, cu 863.

5 to go ocupa poziția a patra, cu 718 cafenele, înaintea unor rețele precum Espresso House (457), Coffee Island (393), Mikel Coffee Company (363) și Gregory's (335).

Brandul fondat în România în 2015 este singurul din țara noastră prezent în primele zece poziții ale clasamentului.

Ascensiunea este semnificativă și în raport cu poziția ocupată anterior. În septembrie 2025, 5 to go se afla pe locul 7 în Europa, potrivit informațiilor prezentate atunci de companie și relatate de StartupCafe.ro.

Radu Savopol: „Ambiția noastră este să transformăm 5 to go într-o platformă europeană”

„Pentru noi, locul 4 în Europa este o veste extraordinară. Ne bucurăm că, dintr-o cafenea de 12 metri pătrați, am reușit să construim un brand românesc competitiv, prezent în primele poziții ale unui clasament dominat de cei mai mari jucători ai pieței”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Antreprenorul spune că următoarea etapă de dezvoltare urmărește consolidarea modelului de afaceri și extinderea internațională.

Radu Savopol (stânga) și Lucian Bădilă, fondatorii 5 TO GO.

„Ambiția noastră este să transformăm 5 to go într-o platformă europeană value for money, să demonstrăm că modelul nostru de business, bazat pe cafea bună la un preț accesibil, poate funcționa la fel de bine și pe alte piețe. Avem în continuare planuri mari, vrem să creștem sănătos și să păstrăm ceea ce i-a făcut pe oameni să aleagă 5 to go de la bun început”, a adăugat Savopol.

România, pe locul 4 în Europa și la densitatea cafenelelor analizate

Raportul WhiteSpace Partners evidențiază și poziția României pe piața europeană a cafenelelor.

Potrivit analizei, România concentrează 8% din totalul locațiilor operate de cele 50 de branduri incluse în studiu, pe cele 24 de piețe analizate.

În țara noastră sunt prezente 13 dintre aceste rețele, care operează împreună 1.054 de unități. Dintre acestea, 68% aparțin 5 to go.

5TO GO Pache Protopopescu, București

România ocupă, de asemenea, locul 4 între piețele analizate în ceea ce privește densitatea locațiilor acestor lanțuri de cafenele, cu 55 de unități la un milion de locuitori, după Grecia, Irlanda și Marea Britanie.

Datele reflectă exclusiv rețelele incluse în clasamentul WhiteSpace Partners, nu totalitatea cafenelelor existente pe piețele respective.

5 to go pregătește intrarea în Serbia. Ținta: aproape 100 de cafenele în străinătate

Între timp, rețeaua românească a ajuns la 800 de locații deschise, dintre care 18 funcționează în afara țării.

Cele mai multe cafenele internaționale sunt în Bulgaria, unde compania operează 10 unități. Alte cinci se află în Republica Moldova și trei în Irlanda.

Următoarea piață vizată este Serbia, unde compania pregătește deschiderea primei cafenele.

Pentru perioada 2027–2028, 5 to go și-a stabilit obiectivul de a ajunge la 1.000 de cafenele în România și aproape 100 de locații internaționale.

Extinderea se va baza în continuare pe sistemul de franciză, prin care compania a reușit să dezvolte rețeaua atât în marile orașe, cât și în localități mai mici.

De la o cafenea de 12 metri pătrați la o afacere evaluată la 30 de milioane de euro

5 to go a fost fondat în 2015 de Radu Savopol și Lucian Bădilă, prima cafenea fiind deschisă în Piața Lahovari din București.

Modelul de afaceri s-a bazat inițial pe un concept simplu: toate produsele aveau același preț, de 5 lei.

Într-un interviu relatat de StartupCafe în septembrie 2026, Lucian Bădilă a povestit că ideea dezvoltării prin franciză a apărut după ce o clientă i-a propus să deschidă o cafenea sub același brand. La vremea respectivă, antreprenorul nici nu știa exact ce presupunea sistemul de franciză.

Povestea începuturilor companiei poate fi citită în articolul StartupCafe: „O clientă mi-a cerut franciză și m-a bufnit râsul, pentru că nu știam ce înseamnă. Am căutat pe Google”. Cum s-a născut 5 to go.

În decembrie 2024, fondurile de investiții Invenio Partners și Accession Capital Partners (ACP) au preluat împreună pachetul majoritar de 60% din companie, într-o tranzacție care a evaluat afacerea la aproximativ 30 de milioane de euro.

Fondatorii Radu Savopol și Lucian Bădilă au rămas cu 25% din acțiuni, în timp ce fondul Mozaik deține 10%, iar investitorul Marian Alecu, 5%.

În 2025, rețeaua a înregistrat o cifră de afaceri totală de aproximativ 65 de milioane de euro, iar pentru 2026 compania și-a propus să ajungă la 72 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate anterior de StartupCafe.ro.