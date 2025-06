VIDEO Doi antreprenori reinventează tractorul într-un vehicul electric autonom care poate fi folosit și în scop militar

Doi antreprenori europeni și-au lansat un startup care lucrează la un tractor autonom care poate colecta date despre sănătatea culturilor și care poate transporta provizii critice soldaților din prima linie.

Inginerul aerospațial Francisco Infante Aguirre și operatorul deeptech Thomas Hubregtsen reimaginează tractorul ca un vehicul modular, definit de software, prin firma Voltrac.

Infante Aguirre a crescut în afacerea familiei sale, Aguirre Agricola, activă în peste 25 de țări, iar mai târziu a proiectat propulsia pentru vehicule electrice cu decolare şi aterizare verticală (eVTOL-uri) și avioane supersonice.

Thomas a integrat inteligență artificială în BMW, a construit sisteme AI cuantice la Google X și a co-fondat Extropic pentru a construi sisteme AI termodinamice.

Cei doi s-au întâlnit în peisajul startup-urilor din Berlin, unde au împărtășit frustrarea față de paradigmele învechite din tehnologia pentru agricultură și pentru apărare, conform Tech.eu.

După ce au înființat noul startup, cei doi au strâns rapid 2 milioane EUR de la Foodlabs și Antler și au trecut de la idee la prototip pe podgoriile de testare partenere din Spania într-un an, cu o echipă de 3 angajați.

Ce propune vehiculul Voltrac este eliminarea trenului de rulare, care stă la baza tractoarelor obișnuite, prin propulsia electrică distribuită pe motoarele pe roți. Astfel, tehnologia reduce cu 70% componentele complexe ale tractoarelor, conform spuselor firmei.

Hubregtsen a introdus trei niveluri de automatizare, așa cum a anunțat pe LinkedIn:

Automatizarea tractorului;

O platformă „deschisă” pentru automatizarea uneltelor ;

; Un sistem bazat pe RL care învață în mod activ de la fiecare acționare automată pe orice câmp de oricare dintre dispozitivele noastre, pentru a maximiza sănătatea și randamentul culturilor și pentru a minimiza consumul de substanțe chimice, îngrășăminte și apă.

Pe lângă automatizarea procesului de creștere a plantelor, Voltrac poate fi modificat cu o platformă și protecție împotriva interferențelor electromagnetice și drone interceptoare pentru a duce până la 4 tone de provizii pe fronturi și pentru detectarea și îndepărtarea minelor.

Vehiculul atinge o viteză maximă de 40 km/oră și are o baterie cu autonomie de 20 de ore datorită mai multor baterii mari de 200 kW, conform The Next Web. Tractoarele pot fi, momentan, controlate de la distanță de către oameni, cu planuri pentru a le face autonome.

Startup-ul se află în discuții preliminare cu departamentele NATO și testează în mod activ produsul pe câmp pentru a se pregăti de primele livrări, estimate în primul trimestru din 2026.