Idee de afacere: De la dragostea pentru pisici, la o afacere online cu produse personalizate pentru iubitorii felinelor

Doi tineri din București au renunțat la job-urile permanente și se ocupă acum de propria lor afacere online cu produse destinate iubitorilor de pisici. Cu un credit pentru afaceri mici, luat de la bancă, magazinul și-a triplat, în 2017, cifra de afaceri, profitul și numărul de angajați. Antreprenorii ne-au povestit cum au început, cu ce bani și cum le-a mers în ultimii doi ani.

Teodor Cerneletchi și Irina Zaharia sunt doi tineri din București care au reușit să pornească o afacere online din dragoste pentru pisici. Cei doi au creat deja o comunitate în jurul produselor lor și se prezintă ca fiind primul brand de produse din România dedicat iubitorilor de pisici. După trei ani în care cei doi au considerat magazinul online un hobby, în 2016 au renunțat la joburi și au început să se ocupe exclusiv de afacere.

Magazinul online pe care îl au, Catryoshka.ro vinde tricouri, poşete, căni, eşarfe, hanorace şi accesorii, majoritatea realizate în jurul unor imagini cu feline.

StartupCafe.ro: Cum și când a apărut ideea de magazin online?

Teodor Cerneletchi: Se întâmpla prin toamna lui 2012 în perioada când atât eu, cât şi Irina, asociata şi partenera mea de viaţă aveam job-uri stabile şi o viaţă liniştită. Aşa că ne-am gândit într-o seară să ne “complicăm” vieţile şi să pornim ceva care în viitor ne-ar putea aduce un venit. Voiam să facem o linie de tricouri, bluze şi fuste exact ca cele ce se găseau pe piaţă. Ştim că sună ciudat, dar visam la standarde de calitate şi la evoluţia lui Amancio Ortega. Desigur, ne doream şi acea independenţă specific, pe care doar antreprenoriatul ţi-o poate oferi (deşi la momentul acela ne-o imaginam altfel) şi speram ca într-o bună zi să ne ocupăm doar de acest business.

StartupCafe.ro: De ce ați ales să faceți o afacere online?

Teodor Cerneletchi: Spre deosebire de offline, online-ul îţi oferă anumite avantaje când te afli la început de drum. Costuri iniţiale mai mici, flexibilitate în ceea ce priveşte programul de lucru, costuri de depozitare foarte mici (iniţial totul se întâmpla în apartamentul nostru) şi evident ăsta era trendul, pasul firesc pentru orice business. În ultimii ani, chiar şi grupurile mari de producători de haine s-au îndreptat spre online confirmând tuturor că acesta va fi “firescul” în următorii ani.

StartupCafe.ro: Cu ce vă diferențiați de alte afaceri online din nișa pe care o reprezentați? Cu ce veniți nou pe piață?

Teodor Cerneletchi: Nouă ne plac pisicile. Mult. Şi nu numai nouă. În jurul produselor noastre s-a creat o comunitate puternică şi ne place să spunem că suntem primul brand din România dedicat iubitorilor de pisici. Am gândit de-a lungul timpului o sumedenie de produse care sunt dedicate iubitorilor de pisici: tricouri, poşete, căni, eşarfe, hanorace şi multe accesorii în parteneriat cu alţi antreprenori români. Frecvent avem produse cu stoc limitat, special pentru “fanii înfocaţi” ai felinelor.

Desigur, asta nu înseamnă că doar prin asta se reflectă afecţiunea noastră pentru aceste mici feline. Pisicile sunt elegante, îngrijite, educate dar şi poznaşe. Aşa sunt si produsele noastre. Acordăm fiecărui produs timpul şi atenţia pe care o pisică o oferă imaginii sale. Nu lăsăm nimic la voia întâmplării şi suntem foarte stricţi când vine vorba de calitatea produselor care ne ies pe uşă.

Evident că nu ne-am limitat la produse nişate, avem sute de produse non-cat related. Dar calitatea o păstram.

StartupCafe.ro: Care au fost pașii parcurși pentru a lansa afacerea?

Teodor Cerneletchi: Primii paşi au fost in zig-zag. De la nume, la tipul de produse vândute şi până la crearea site-ului am trecut prin multe variante. Dar, totul a fost rapid. Nu am vrut sa ne întindem pe o perioadă prea lungă. Distanţa de la idee la implementare a fost de ordinul zilelor (sau nopţilor nedormite). Apoi ne-am relaxat. Vreo 3 ani am făcut doar ce ne plăcea, iar în momentul în care am decis că asta trebuie să fie singura noastră sursă de venit, lucrurile au început să se mişte foarte bine.

StartupCafe.ro: Câți bani s-au investit la început (suma)? Din ce surse - economii, credit de la bancă

Teodor Cerneletchi: Primii bani investiţi au fost 300 de euro. De webdesign ne-am ocupat “in-house” iar restul lucrurilor erau destinate comerţului, drept urmare nu trebuia la momentul acela să investim în utilaje. Lucram produsele la terţi sau le importam, iar tot profitul din business îl reinvesteam pentru că încă aveam job-uri.

StartupCafe.ro: Care sunt cele mai mari probleme pe care le-ați întâmpinat?

Teodor Cerneletchi: A trebuit să învăţăm să răspundem politicos la întrebarea: De ce la magazinul X (care produce în Bangladesh) este mai ieftin ca la voi? Evident, răspunsul este clar. Dar până nu ajungi la punctul în care ai câţiva clienţi şi oamenii încep să îţi aprecieze munca, este dificil să treci de această barieră a scepticismului. Acest lucru ne-a creat frustrări şi ne-a pus în situaţii dificile faţă de furnizori, cărora le ceream preţuri mici ca să fim competitivi.

Nu ne-am imaginat că ne vom lovi de astfel de probleme. Deşi erau chiar în faţa noastră. Toată lumea aprecia brandurile consacrate, dar noi am crezut că dacă vom veni cu ceva diferit lumea ne va aprecia de facto. Greşit. Trebuie să creşti un brand şi atunci el va trage vânzările după el.

De la deschiderea magazinului online până la strategie au trecut câţiva ani. Am creat o colecţie de tricouri cu mesaje originale ce se găseau exclusiv la noi şi care ne diferenţiau de ce era pe piaţă la acel moment. Odată cu aceste modele noi s-a văzut o creştere semnificativă a afacerii.

StartupCafe.ro: Ce canale de promovare ați folosit?

Teodor Cerneletchi: Social Media, Google Adwords, plasare de produse în reviste, dar şi târguri şi evenimente.

StartupCafe.ro: Ce ați experimentat ? Ce a mers în cazul vostru și ce nu a mers în promovare?

Teodor Cerneletchi: Facebook merge, este un fapt dovedit. La fel şi prezenţa în offline. Trebuie să îi dai omului ocazia să ia contact cu produsele tale, să la analizeze free-of-charge şi să decidă dacă te va căuta şi în online. Google Adwords merge dacă te duci direct pe căutare. Dacă vei face o reclamă pe tricouri, cel mai probabil îţi vei pierde banii. Dar printr-o reclamă pe tricouri cu pisici, vor ajunge la tine cei care fac parte din target-ul tău.

StartupCafe.ro: Ce instrumente folosiți pentru a eficientiza comenzile?

Teodor Cerneletchi: Avem un serviciu de Amânare a Livrării până la salariu, la revenirea din concediu sau până când vrei tu pentru a oferi clienţilor şansa să profite de o promoţie sau de un produs cu stoc limitat, fără să ii pară rău apoi. Nu odată am văzut un produs pe care ni l-am fi dorit la acel preţ, dar salariul venea peste 2 săptămâni sau nu era nimeni acasă să îl primească. Aşa că noi ne-am dorit să oferim oamenilor ceea ce şi noi ne-am dori de la alte magazine. Apoi ar fi confirmarea tuturor comenzilor telefonic şi consilierea, dacă este nevoie, asupra produselor din comandă. Confirmarea telefonică deşi uneori îţi îngreunează munca, te ajută să ai o rată de succes a livrărilor de 98%.

StartupCafe.ro: Care sunt canalele de promovare care v-au ajutat cel mai mult și în care investiți constant? Facebook, Analytics, AdWords...

Teodor Cerneletchi: Facebook şi Instagram pe partea de social media, iar AdWords pentru produsele nişate.

StartupCafe.ro: Ce buget (în procente) alocați lunar/anual pe zona de marketing?

Teodor Cerneletchi: 8-10% din vânzări.

StartupCafe.ro: Aveți o strategie de marketing în perioada sărbătorilor sau pe sezoane?

Teodor Cerneletchi: În general da, pregătim produse tematice în funcţie de sezon sau sărbatori. Valentine’s Day la începutul anului, petrecerile burlăciţelor vara, multe reduceri toamna, Black Friday şi evident, de Crăciun.

StartupCafe.ro: Cât ați investit pe parcurs în dezvoltarea magazinului online? Din ce surse?

Teodor Cerneletchi: Este greu de spus. Am putea să vorbim despre valoarea utilajelor şi a stocurilor dar nu putem cuantifica toate ideile ratate şi timpul investit. Acesta din urmă credem că este cea mai importantă investiţie pe care un antreprenor o poate face din aportul propriu. Cu toate acestea, oricât ai fi de inovator şi oricât de mult te-ai folosi de profitul reinvestit, uneori nu este suficient. La un moment dat ajungi în punctul în care ai nevoie de un partener puternic, sau de un credit bancar. În cazul nostru a fost vorba de un credit pentru afaceri mici.

StartupCafe.ro: Cum livrați produsele? Prin contract cu firme de curierat sau flotă proprie? De ce ați ales asta?

Teodor Cerneletchi: Avem contract cu 3 firme de curierat. Una dedicată pentru Bucureşti, alta care oferă servicii premium şi livrare garantată în 24 de ore şi alta care oferă preţuri competitive şi o reţea naţională vastă.

StartupCafe.ro: Ați avut sau aveți probleme cu livrările?

Teodor Cerneletchi: Da. De aceea am ajuns să avem 3 contracte. Pentru majoritatea firmelor de curierat, vestul României este o provocare prea mare.

StartupCafe.ro: Cum plătesc clienții online sau ramburs (în procent)? Cum îi convingeți să plătească online?

Teodor Cerneletchi: Nu am făcut o campanie pentru a încuraja plăţile online, deşi ar fi mult mai comod pentru toată lumea. Realistic vorbind, comisioanele pentru plăţile online se apropie de costurile cu rambursul, drept urmare nu ne focusăm pe o anumită metodă de plată. În medie, rata de plăţi cu cardul este în creştere de la lună la lună, dar nu depăşeşte în acest moment 25% din totalul comenzilor.

StartupCafe.ro: Câte comenzi aveți în medie pe lună?

Teodor Cerneletchi: 180-200 de comenzi. Ne bucurăm de creşterea online-ului şi de creşterea încrederii oamenilor în acest tip de comerţ. Dar în fiecare lună mergem la cel puţin un eveniment offline unde vânzările pot ajunge la nivelul a încă 100 de comenzi. Pe lânga asta, există şi zona de proiecte corporate care ne ocupă o bună parte din timp.

StartupCafe.ro: La cât se ridică anual dezvoltarea afacerii? În ce investiți (IT, capital de lucru, marketing)?

Teodor Cerneletchi: Anul trecut am marcat cea mai mare cifră cu investiţiile mulţumită unui credit de la BT Mic. Probabil undeva la 90.000 lei. Totul a primit un refresh. Utilaje noi, spaţiu de lucru mai mare, marketing cu buget mărit şi o maşină încăpătoare pentru deplasări.

StartupCafe.ro: Ce planuri de dezvoltare aveți pe viitor?

Teodor Cerneletchi: Diversificarea gamei de produse şi formarea unei echipe permanente de oameni.