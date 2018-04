Ghid practic:  Cum poți lansa un proiect pe Kickstarter, din România. 3 variante de lucru

Probabil ai aflat deja de platforma de crowdfundinding Kickstarter.com și cunoști câteva proiecte de succes ce au fost finanțate acolo, te gândești și tu să lansezi un proiect pe Kickstarter dar teoretic nu poți face asta din România, Kickstarter fiind disponibil doar pentru cetățenii următoarelor țări: SUA, UK, Canada, Noua Zeelandă, Olanda, Danemarca, Irlanda, Norvegia, Suedia, Spania, Franța, Germania, Austria, Italia, Belgia, Luxemburg, Elveția și Mexic. Din păcate pe lista de mai sus nu se regăsește și România. Cu toate acestea sunt proiecte românești lansate pe Kickstarter și probabil te întrebi cum este posibil. Ei bine, mai jos, îți voi prezenta 3 variante prin care poți face asta.

Atenție! Aceste metode funcționează la momentul scrierii acestui articol (aprilie 2018) și s-ar putea să nu mai funcționeze pe viitor.

Proiect pe Kickstarter - Varianta 1 și cea mai simplă (cost inițial: 0 LEI)

1. Îți faci un cont bancar de Germania. Poți face asta folosind Payoneer.com, Transferwise.com, Monese.com, n26.com etc.

Tot ce ai de făcut e să îți deschizi un cont la ei pe platformă și primești un card acasă prin poștă sau curier. Personal am încercat Payoneer.com — când iți deschizi cont, primești automat 3 conturi bancare: USD, GBP si EUR. Partea bună e că aceste conturi sunt deschise la bănci locale din SUA, UK și Germania.

2. Îți faci pașaport dacă nu ai deja unul.

3. Îți faci cont pe Kickstarter și începi să lucrezi la proiect.

4. La pasul 3 din 3 selectezi țara Germania

5. Mai departe dai click pe account pentru a-ți valida identitea și contul bancar.

Selectezi “individual”, iar la adresă trebuie sa pui o adresă din Germania. Pentru o adresă validă, te poți înregistra pe mailboxde.com (sau căutând pe Google “virtual address Germany”) unde primești gratuit o adresă de Germania cu care te poți înregistra la Kickstarter.

6. La “bank account” vei pune contul bancar de Germania pe care îl găsești în contul de Payoneer.

7. Dai “submit” si aștepți răspuns. Kickstarter îți va cere să uploadezi un document de identificare. Când faci asta, vei primi o eroare și un email prin care ți se cere să trimiți documentul prin email. Aici trimiți o copie scanată a pașaportului românesc. Kickstarter acceptă orice pașaport din UE.

Vei primi un e-mail precum cel de mai jos:

După ce trimiți copia după pașaport primești un nou email:

Gata! Proiectul e acceptat!

Am testat această metodă cu un proiect și a funcționat, am reușit să lansez proiectul iSoap - un proiect inițiat doar pentru a valida ideea și s-a dovedit a fi un produs de care lumea nu are nevoie, prin urmare nu a fost finanțat.

Atenție! Aceasta mod de a lansa un proiect nu costă nimic, însă proiectul va fi lansat pe persoana fizică ceea ce înseamnă că va fi puțin mai complicat la contabilitate. Nu știu ce presupune din punct de vedere contabil să primești finanțare așa, deci mai departe trebuie sa discuți cu un contabil. La final, costurile totale ar putea fi mai mari!

Este în schimb varianta cea mai ieftină, optimă pentru a-ți testa ideile. Pentru a lansa iSoap am făcut un video ce explică produsul folosind “stock videos” plus câteva cadre filmate de mine și am făcut un mockup al produsului - am luat un produs deja existent și i-am lipit eticheta mea.

În acest mod nu am avut nevoie de stoc și nu am cheltuit bani aproape deloc, ci m-a costat doar 2 zile de muncă, în plus am validat (invalidat în acest caz) ideea în doar câteva zile.

Proiect pe Kickstarter - Varianta 2 : firma in UK (aprox 100GBP)

Urmezi aceeași pași ca și mai sus, numai că de data asta iți faci o firmă în UK și folosești un cont de UK.

La pasul 3 din 3, în loc de “Individual” selectezi “Legal Entity” și introduci datele firmei.

O firmă îți poți face pe yourcompanyformations.co.uk și e nu e foarte scumpă, fiind aproximativ 100 de lire sterline cu tot cu adresă virtuală.

Contul de Payoneer va trebui să-l faci în numele firmei când primești actele.

După ce primești finanțarea va trebui să operezi cu firma din UK, să iți angajezi un contabil acolo, sa plătești acolo taxele etc.

Proiect pe Kickstarter - Varianta 3 : firma in SUA (400+ USD)

Aceasta e varianta optimă, pe care eu o recomand și folosesc.

În acest caz vei avea nevoie de o persoană care deține acte de SUA — SSN (Social Security Number) si un ID/DL (Driving License) de SUA. Dacă ai un prieten care a fost cu Work and Travel sau Erasmus, e suficient. Eu am fost cu Work and Travel și am SSN si DL.

Mai departe trebuie să iți deschizi un SRL în România, firmă în care prietenul cu SSN să fie acționar, angajat sau un fel de reprezentant pentru a fi în conformitate cu regulamentul Kickstarter. Ulterior, după ce primești banii, acesta iți poate ceda părțile sociale după o simplă vizită la registrul comerțului în cazul în care este acționar.

După ce ai deschis SRL-ul românesc, intri pe wyomingagents.com și îți faci un LLC (firmă în SUA) a cărui unic acționar va fi SRL-ul românesc. Costă aproximativ $400 și durează cam 2 săptamâni.

După ce ai deschis LLC-ul, le ceri celor de la Wyoming Agents să te ajute cu un număr ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) de care vei avea nevoie mai târziu.

În continuare îți deschizi un cont de Payoneer pe LLC și introduci datele pe pagina de Kickstarter.

Tot acolo va trebui să introduci și datele de intentificare ale prietenului care are acte de SUA. El va fi reprezentatul proiectului.

Această ultimă variantă e cea mai indicată și o recomand întrucât poți ulterior să operezi cu LLC-ul din SUA, ceea ce te ajută mult — îți poti face cont de Stripe, poți vinde pe Amazon și primi credit de la Amazon etc.

În pricipiu toata lumea te percepe ca fiind din SUA și acest lucru constituie un mare avantaj.

Referitor la taxe, LLC-ul în sine nu este o entitate taxabilă și vei plăti doar taxe in România, cu toate că tu operezi ca entitate americană, fiind “DISREGARDED ENTITY”.

Mai multe detalii poți găsi aici ustax.bz/non-us-entrepreneurs și eventual poți programa o discuție telefonică cu Stewart pentru mai multe detalii.

Contabilitatea se va ține în Romania dar e puțin mai diferită de contabilitatea normală, așa că ar fi indicat să găsești un contabil care are experiență. Noroc de cei care vând pe Amazon!

Vei găsi pe Google sau pe grupurile Facebook cu români ce vând pe Amazon un contabil specializat pe această nișă. Pot recomanda censeaservices.com din București.

Spor la campanie!

P.S. Dacă ai neclarități sau întrebări, îmi poți da un e-mail la vn@vear.me sau mă poți contacta folosind butonul de contact direct, din profilul de specialist de pe Startupcafe.ro