VIDEO Cum putem cheltui 23 de miliarde de euro. În ce domenii ne ajută politica de coeziune a UE - Bani europeni - StartupCafe.ro

Atenția față de mediu este una dintre temele importante ale Uniunii Europene pe care încearcă s-o și proiecteze în afara Uniunii Europene și toată lumea probabil ști discuțiile cu Statele Unite, China.

Cred că datorită tehnologiilor care există în momentul de față putem să intrăm pe o traiectorie de dezvoltare care să fie și sustenabilă. La fel ca, de exemplu, dezvoltarea Internetului în România. Faptul că Internetul funcționează, într-adevăr, mai bine decât în alte locuri ale Uniunii Europene se datorează faptului că am plecat mai târziu, am avut o tehnologie mai bună pe care am implementat-o.