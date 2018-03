VIDEO. Iancu Guda, De ce eșuează companiile. Trei lucruri care fac diferența în antreprenoriat: viziunea, ideea, strategia

Startupcafe.ro: Lipsa banilor – mulți spun: N-am bani să încep, n-am bani să dezvolt, n-am bani să rezist.

Iancu Guda: Nu sunt de acord. Am calculat, în ultimii zece ani, randamentul investițiilor în funcție de costul banilor – dobânzile pentru credite nou contractate – și dificultatea de acces. Am ajuns la concluzia că cele mai bune investiții s-au realizat când banii s-au obținut cel mai greu și au costat cel mai mult.

Startupcafe.ro: Ciudat.

Iancu Guda: Și mie mi s-a părut. Apoi am explicat că este un comportament mult mai atent la investiții, pentru că obțin bani mai greu și sunt foarte scumpi, mă gândesc de zece ori înainte în ce investesc.

Și mai este și efectul de bază. Când banii se obțin greu și sunt scumpi, sunt puțini care investesc, și atunci nu am efect de turmă. Când banii se obțin ușor și sunt ieftini, mulți investesc. Deci am supraofertă, supraconcurență și mai apare și lejeritatea antreprenorului, a managementului, de utilizare a banilor.

Practic, nu sunt suficient de atenți la investițiile pe care le fac pentru că, până la urmă, nu sunt banii noștri, sunt banii altora, i-am obținut ușor, dobânzile sunt mici, facem bani cu banii altora. Când sunt banii tăi sau când obțin bani de la un terț, un partener sau o bancă greu și cu dobândă mare, investițiile dovedesc un randament foarte bun.

Astăzi, dacă ai un proiect foarte bun, o idee excelentă, o viziune și arăți că ai educație financiară și nu ești confortabil la a te limita doar la informațiile pe care le înțelegi – apare acest efect de confort, folosesc doar datele disponibile mie sau pe care le înțeleg – și te documentezi, faci o cercetare de piață, vezi ce face concurența, vezi trendurile, orice finanțator va observa acest lucru și vei căpăta încredere.

”Suntem țara cu cei mai puțini antreprenori la mia de locuitori”

Startupcafe.ro: Cum ți se pare ecosistemul start-up-urilor? La un moment dat, în carte, folosești o sintagmă care m-a frapat: „realitatea tragică este că foarte puține start-up-uri ajung să reziste mai mulți ani, mai mult de 5”.

Iancu Guda: Da. Este o tragedie din acest punct de vedere. Un ecosistem startup fragil, vulnerabil.. puține ajung la maturitate cu rezultate financiare bune.

Mai exact, din 1.000 de companii nou înființate, și am mers în perioada 2005-2010, relevantă pentru că ea acoperă doi ani jumătate înainte de criză și doi ani post și în timpul crizei. Deci, din 1.000 de companii nou înființate, m-am uitat câte au rămas în funcțiune.

După 5 ani de activitate au ajuns să aibă venituri mai mare 1 milion de euro, o situație financiară bună, bilanț competitiv, companii românești și prima firmă, deci nu a opta dintr-un grup de șapte: doar două.

Rata de succes... cu adevărat de succes inspirațional... „Dom’le, cum ai reușit după 5 ani, un milion de euro?” e o întrebare pe care nu o adresezi în România sau în Sicilia. Eu o să o adresez în a doua carte, ”Cum faci primul milion, 10 idei de succes.”

Startupcafe.ro: Nu vorbim de unicorni aici, de miliard, pentru că pare de pe altă lume.

Iancu Guda: Până la urmă, vorbim de 5 ani. Dacă e o idee foarte bună poți ajunge pentru că în România, antreprenoriatul e modest, concurența e scăzută. Da, ai polarizare, ai câțiva jucători, multinaționale puternice, dar poți găsi nișa ta. Să nu uităm că suntem țara cu cele mai puține companii la 1.000 de locuitori: 19.

Startupcafe.ro: Asta poate să fie descurajant. Când mă uit și spun: din 1.000 de companii, două, după 5 ani, au reușit să facă o cifră de afaceri de un milion. Presupunând că ar avea o rată de profit de 10-15%, 100-150.000 euro pe an, adică ar fi 10-15.000 de euro pe lună. Nu e foarte mult. Start-up-urile sunt și ele firave.

Iancu Guda: Într-adevăr, mai ales la început, în perioada embrionară. Eu văd oportunitatea. La o conferință vorbeam despre aceste cifre, evoluții, statistici, și cineva spunea: ”Putem sintetiza speech-ul dvs. de jumătate de oră cu aceste grafice, zeci de slide-uri într-un singur cuvânt”. ”Care ar fi acesta?” „Fugiți!” E atât de mică rata de succes, haideți să emigrăm în masă. Eu am spus: ”Ok, răspund provocării printr-un alt cuvânt, și anume: Rămâneți!”.

Foarte curios m-a întrebat de ce. Păi, pentru mine, e o oportunitate. Dacă mă duc în Cehia și întreb 1.000 de oameni în Praga câți au afaceri, în medie 145 o să îmi răspundă că sunt antreprenori. În România, doar 19. Deci, am concurență mică, rata de succes a companiilor nou înființate este scăzută, ceea ce înseamnă pentru mine o oportunitate să fac diferența.

Într-adevăr, aceste cifre reflectă și o dificultate: un cadru fiscal neprietenos, impredictibil, corupția sau economia subterană care creează o concurență neloială, alții reușesc pentru că plătesc la negru și eu nu pot să fiu competitiv sau că au relații, lipsa de educație a oamenilor în general, așteptările pe termen scurt, deci lipsa de viziune pe termen lung.

Dar dacă nu suferi de aceste de bias-uri, ai o educație financiară și poți să faci diferența, vezi pe termen lung și nu cazi pradă tentației de a merge către zona subterană și reușești să fii competitiv prin calitate, prin produs, eu cred că în România este o oportunitate faptul că penetrarea antreprenoriatului este atât de scăzută.

Startupcafe.ro: E 2018 un an bun să începi afaceri, să fii start-up în România?

Iancu Guda: Mă uit, în general, în funcție de ciclul economic. Momentul este foarte important. Acesta poate fi fie într-o perioadă de expansiune, fie într-o perioadă de maturitate, decelerare, fie într-o perioadă de recesiune, fie într-o perioadă de minim, urmată din nou de expansiune. Acestea sunt ciclurile economice și economia va fluctua astfel întotdeauna, pentru că așa este mersul natural al business-ului.

Momentul oportun este cel din mimin, iar 2018 nu mi se pare că este unul de minim. Dimpotrivă, vine după un an de maxim, 2017, în care economia a crescut mult peste potențial - 7% -, față de un nivel de potențial de 3-3,5 și deja decelerează.

Consensul economiștilor plasează creșteterea economică între 4 și 5% pentru anul curent, politica monetară vine să restricționeze prin creșterea dobânzilor. Restricționarea accesului la finanțare – semne foarte clare că deja ne apropiem de maturitate și decelerare, după care, pe ciclu ce avem? Recesiune.

În general, afacerile care s-au înființat în perioadă de expansiune sau maturitate au investit într-un moment în care activele au fost scumpe – astăzi să cumperi utilaje, un teren, să construiești ceva este foarte scump – și ce a urmat? Scădere.

65% din companiile înființate în 2007-2008 nu mai sunt în funcțiune astăzi. A fost efectul de turmă. Aproape 100.000 de companii nou înființate doar în 2008. În 2017 avem din nou 100.000, după minime înregistrate de 50.000, 60.000 în anii anteriori.

Eu consider că în 2017, cel puțin, am avut un efect de turmă, foarte multe companii s-au înființat pentru că a fost facil, banii s-au obținut din ce în ce mai ușor, dobânzile au fost scăzute, cererea a fost în creștere, destul de multă exuberanță, optimism și am ajuns din nou la 100.000 de companii, nivel similar cu cel din 2007.

Startupcafe.ro: Poate sunt mai sănătoase acestea decât celelalte...

Iancu Guda: Rămâne de văzut. Dacă s-au făcut pe aceleași fundamente, oportuniste pe termen scurt, fără o viziune foarte clară, fără o idee competitivă și un produs calitativ, dacă vom avea – și este din ce în ce mai probabil să vedem o nouă etapă de ajustare, de recesiune în următorii doi-trei ani, statistic vorbind, cel puțin jumătate din aceste companii nou înființate în 2017 nu vor mai fi în funcțiune în 2022-2023.

Despre invitat:

Iancu Guda este președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) și autorul recentei cărți ”De ce eșuează companiile. 10 greșeli și 100 de soluții”, apărută în 2018, la editura Publica.

Este membru al echipei de conducere Coface Romania și director general al Coface Credit Management Services. Are peste 12 ani de experiență în managementul riscului de credit și este lector asociat la Institutul Bancar Român unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative.